Conselho de Turismo de Americana anuncia nova diretoria

Diretores ressaltam potencialidades da cidade e citam dificuldades com a pandemia

A Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo de Americana) empossou oficialmente a nova diretoria do Comtur (Conselho Municipal de Turismo) nesta semana, e anunciou os projetos que deverão ser realizados nos próximos meses na área do turismo em Americana.

Formam a nova diretoria, para o biênio 2021/2023, o presidente e empresário, Paulo Cesar Pereira, a vice-presidente e diretora de unidade da Sectur, Roseli dos Santos, e a secretaria executiva, Lucilene Piscioneri.

Reunião para a posse dos conselheiros foi nesta quarta-feira (9) – Foto: Divulgação

Em nota divulgada à imprensa, o presidente ressaltou que muitas cidades sobrevivem do turismo, e Americana tem muitos atrativos.

“Além dos pontos turísticos, que são muito bonitos, há o setor de gastronomia com nível elevado, uma grande rede hoteleira e grandes empresas que trazem turistas para a cidade diariamente. Enfim, vamos elaborar ideias e diretrizes para o setor público e privado, juntamente, executarem os projetos, com o objetivo de atrair cada vez mais turistas e aquecer o setor da cidade”, disse o presidente do Comtur, Paulo Cesar.

A vice-presidente, Roseli dos Santos, falou sobre os desafios a serem enfrentados por conta da Covid-19.

“O Conselho Municipal de Turismo, representado pelos segmentos e sua representatividade da Sociedade Civil e Poder Público, vem contribuir nesse processo de conquistas e fomento ao turismo local e regional. A tarefa é difícil na atual situação de pandemia, na qual o turismo foi o setor que mais foi afetado no mundo, mas será através dele que estaremos buscando alternativas no desenvolvimento do emprego e renda, pois é uma área produtiva e promissora”.

“O Conselho é um mecanismo muito importante para a Sectur, desenvolve há anos um trabalho excelente e influencia muito no turismo de Americana, juntamente com entidades parceiras e grupos apoiadores”, enfatizou o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani.

Mais informações sobre o COMTUR podem ser obtidas pelo telefone da Sectur (19) 3408-4800.