Conheça ‘Rizoma’, álbum lançado por músico e compositor barbarense

Arthur encara o álbum como um trabalho de divulgação para mostrar para outros artistas e produtores como pode contribuir no contexto da produção - Foto: Claudeci Junior - O Liberal.JPG

O produtor e músico barbarense Arthur Aviz, de 21 anos, lançou em março seu primeiro álbum autoral, “Rizoma”. O trabalho tem uma estética urbana e mistura diversos gêneros musicais. Com nove faixas, ele está disponível nas plataformas de streaming, como YouTube, Deezer, Spotify e Amazon Music.

O trabalho é resultado do curso de produção fonográfica de Arthur na Fatec (Faculdade Técnica) de Tatuí, e também teve como base os conhecimentos adquiridos por ele na faculdade de Licenciatura em Música pela Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba). As duas graduações foram concluídas no ano passado.

As composições utilizaram instrumentos eletrônicos e com beats digitais, a maioria instrumental. Arthur contou que o nome do álbum, “Rizoma”, se refere a um conceito da botânica que também é utilizado na filosofia.

“Na botânica, rizoma tem a ver com tubérculos que podem ter diferentes funções na planta. A filosofia emprestou essa ideia para caracterizar o pensamento que não tem premissas básicas para elaborar um conceito. Relacionei esse termo com as músicas porque fiz sem o compromisso que fossem parecidas umas com as outras”, explicou Arthur.

As canções pertencem a gêneros variados, com influência de hip hop, jazz e maracatu. “Chamei o álbum de ‘Rizoma’ porque cada música representa alguma coisa, e elas não estão necessariamente conectadas”, defende o músico.

Uma das influências do trabalho é o arranjador e maestro brasileiro Arthur Verocai, que inspirou uma introdução orquestrada. Uma das canções, “Juice-Man”, tem uma letra ampliada do clássico filme brasileiro “O Homem que Virou Suco” (1980). Nesta obra de João Batista Andrade, considerada um dos mais importantes longas da história do cinema nacional, um recém-chegado do Nordeste sobrevive de suas poesias na capital paulista, mas é confundido com o operário de uma multinacional que matou o patrão.

Arthur contou que o objetivo do álbum não é se lançar na carreira artística, mas uma forma de divulgar seu potencial como produtor.

“Não tenho a pretensão artística de uma carreira própria, com a exposição que um artista precisa, lidar com público e shows.

O trabalho tem masterização de Guilherme Marcante Cruz e contribuições de Arthur Ragazzi na guitarra.