Conheça as bandas que tocam no palco exclusivo para barbarenses no Rock Fest 2024

Serão nove grupos no total, que se apresentam do dia 23 ao 25 de agosto

Banda All4one encerra sábado com heavy metal autoral e obras de artistas que foram “escola” para o grupo – Foto: Divulgação

O Santa Bárbara Rock Fest está a quase um mês de “distância” da inauguração do novo palco do evento, o Cidade do Rock. A estrutura é exclusiva para bandas barbarenses, que totalizarão nove apresentações. O festival será realizado entre os dias 23 e 25 de agosto, no Complexo Usina Santa Bárbara.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A iniciativa foi vista com bons olhos pelos grupos selecionados para subirem no palco Cidade do Rock. A banda de hardcore Scum Noise será a primeira a tocar na estrutura, às 19h da sexta, e reconhece a importância da exclusividade promovida pelo festival.

“Valoriza e destaca as bandas barbarenses que tanto necessitam de mais oportunidades e espaço”, enfatizou o vocalista Sérgio Giacomassi.

O grupo, formado há 34 anos, apresentará um repertório autoral, passando pelos trabalhos antigos e novos, e tem grandes expectativas para o festival. “Estamos bem ansiosos e nos preparando para esse evento inesquecível”.

A primeira noite no palco Cidade do Rock será encerrada pela Banda Hellskitchen com um repertório autoral de hard rock e heavy metal. O grupo se apresenta às 22h.

A programação da estrutura exclusivamente barbarense retorna no início da tarde de sábado, às 13h, com a banda Joy Rock. O grupo promete uma viagem pelo “bom e velho rock”, indo dos anos 1980 aos 2000.

“Em nosso repertório passeamos pelas baladas rock, temas de filmes, elaboramos arranjos, versões exclusivas e fazemos questão de entregar um repertório diversificado para o público curtir, dançar e cantar para valer”, disse o vocalista e guitarrista, Jorge Maicon Dorta.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O Cidade do Rock também recebe as consideradas bandas “covers”, que dedicam o repertório inteiramente a um único artista ou banda.

A Sabbath Cadabra se apresenta às 16h, com um show dedicado à obra da britânica Black Sabbath.

“Nossa banda já está preparada e, com o show-time de apenas 1h30, vamos separar a melhor fase de Ozzy e Dio”, disse o guitarrista Lucas Oliveira.

Em seguida, às 19h, será a vez do CPK Rock apresentar os clássicos do rock.

Encerrando a noite, a banda All4one, mesclando o heavy metal autoral com as obras de artistas que foram “escola” para o grupo.

“O festival representa uma grande oportunidade para nós e queremos fazer desta apresentação uma experiência inesquecível tanto para a banda quanto para o público”, disse o guitarrista Paulo Alves.

Soluarea será a última banda a subir no palco Cidade do Rock – Foto: Dino Torres

O início do fim se dá com a Hard Coffee, às 13h, no domingo. Com influências de Led Zeppelin, Bon Jovi e Guns N’ Roses, o grupo mescla diversos subgêneros do rock, com um repertório autoral e consagrado com letras que abordam temas como amor, luta e superação.

“É a segunda vez que iremos subir ao palco do rock fest e estamos preparando um grande show para o festival”, disse o vocalista Lean Nasc.

A banda Mr. Tv 2000 sobe ao palco às 16h com um show repleto de sucessos do Charlie Brown Jr.

“Com um repertório muito bem definido, temos como foco relembrar os grandes sucessos da MTV dos anos 2000 para todos aqueles que viveram e curtiram a sonoridade dessa época”, contou o vocalista Andy Negão.

Os hits de bandas brasileiras e internacionais encerram o primeiro ano do palco Cidade do Rock. A banda Soluarea apresenta um repertório consagrado com obras de grupos como CPM22, Cazuza, Nx Zero, Simple Plan e Rage Against the Machine. O grupo sobe ao palco às 19h.

“A Soluarea está totalmente dedicada e preparada para dar o seu melhor no festival. Repertório escolhido a dedo, e foi difícil”, brincou o vocalista, David Alves. “Estamos ansiosos para fazer uma grande apresentação”.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Programação palco Cidade do Rock

Sexta-feira (23)

19h – Scum Noise

22h – Hellskitchen

Sábado (24)

13h – Joy Rock

16h – Sabbath Cadabra

19h – CPK Rock Band

22h – All4one

Domingo (25)

13h – Hard Coffee

16h – MR. TV 2000 – Cover Charlie Brown Jr.

19h – Soluarea