Conheça a rotina de artistas que se apresentam nas noites de Americana e região

Em meio à risadas e conversas que “ocupam” as noites dos bares e eventos de Americana e região, ritmos e vozes melódicas se entrelaçam para entreter o público. Artistas movidos pela paixão pela música encontram nestes estabelecimentos uma forma de reverberar sua arte e sentimento.

“É algo devocional, de todas as coisas que eu faço, cantar é a que me dá mais prazer”, disse a artista Danny Asa, de 50 anos, moradora de Americana. Com 35 anos de carreira, ela passeia por diversos gêneros musicais em suas apresentações, percorrendo o MPB, pop, rock nacional e a nova MPB.

Danny Nasa está há 35 anos na jornada de shows noturnos e canta com devoção – Foto: Arquivo Pessoal

Danny começou na música de maneira espontânea. Participando de uma gincana ecológica quando jovem, ela compôs uma paródia da música “Cálice” e precisou interpretá-la. Na plateia estava Geraldo Basanella, organizador e idealizador do Feca (Festival Estudantil da Canção), que a convidou para participar do evento naquele ano.

No festival, Asa foi premiada como Melhor Intérprete e recebeu o terceiro lugar na classificação geral. Desde então, a música nunca deixou de fazer parte da vida da cantora. Foi a partir desse momento que Danny iniciou seus trabalhos se apresentando nas noites de Americana e região.

Asa se juntou com outros artistas regionais para shows, como o grupo Brazilian Band, foi backing vocal de Raú Silva (cover de Raul Seixas), vocalista do Sorriso Vertical e do Berimbau Elétrico.

Mesmo se apresentando nos bares e eventos durante a noite, Danny, que também é atriz, tem um emprego em paralelo. Ela é monitora cultural em escolas e leva a música também para as salas de aula. A rotina dupla é apontada como cansativa.

“Eu consigo juntar meu trabalho com o meu talento, o que é muito prazeroso, e cantar é uma das coisas que mais me faz feliz, e como o grande barato da vida é ser feliz, eu acho que vale a pena”, disse.

O trabalho dos artistas que se apresentam à noite vai muito além daquele que o público está vendo nos palcos, de acordo com a cantora. Para chegarem no bom resultado durante os shows, é necessário muito ensaio, preparação e estudo.

“Por mais que você seja profissional, assim como eu que canto há 35 anos, você não consegue ter o mesmo valor que um músico de peso”, disse Danny. No entanto, ela reconhece que a dificuldade também atinge os comerciantes, que lutam para manter os bares abertos e lucrando.

Eder Eichembergue é baterista e vive uma rotina agitada entre as aulas que leciona e os shows com duas bandas – Foto: Divulgação

O baterista Eder dos Santos Eichembergue, 44, de Nova Odessa, aponta o cansaço como um dos seus maiores desafios atualmente. Para isso, o preparo físico é um dos focos do músico quando não está nos palcos ou dando aulas de bateria.

Eder trabalha profissionalmente com a música desde 2009 e quebra as “barreiras” regionais. Ele já viajou o Brasil tocando, chegando até mesmo no nordeste.

Hoje ele trabalha com duas bandas, a Edhem, de Pop Rock, que se apresenta em toda região, e a Legião Urbana Cover do Brasil. A rotina com os grupos é desafiadora, e entre apresentações e viagens para shows Eder chega a ficar três noites fora de casa.

É tranquilo, mas é bem cansativo. Você tem que ser bastante profissional, ter disciplina e encontrar uma forma que não fique tão entediante também, é difícil, é uma rotina um pouco puxada”, contou.

A música foi influência da família do baterista, que sempre teve o rock e sertanejo como trilha sonora em casa.

A bateria surgiu dentro da igreja, e depois se tornou alvo de estudo de Eder. A carreira como músico começou justamente em bares, que se expandiu para eventos, casamentos e shows.

“Eu trabalho com a música de segunda a segunda, minha rotina é essa, é estudo, leciono em escolas e muitas vezes tenho que sair e ir viajar para algum evento ou trabalho. Então é uma rotina não só puxada, também exige bastante disciplina para suportar e aguentar esse pique, mas é gratificante”.