Conheça a história dos blocos de rua do Carnaval DuzEnta

O Bloco das Bárbaras reuniu 10 mil pessoas no Carnaval de 2020 - Foto: Divulgação - Prefeitura de Santa Bárbara

O Carnaval mais esperado dos últimos anos, com a folia acumulada de 2021 e 2022, logo vai começar. Nesta edição, O LIBERAL preparou um guia com a história dos blocos que fazem o Carnaval DuzEnta, em Santa Bárbara d’Oeste, levando marchinhas, hits de Carnaval e até rock para as ruas centrais da cidade.

A programação dos blocos tem início no sábado (18) e termina na segunda-feira (21) com programação gratuita.

18/02 Sábado

Bloco do Roque. A programação começa com um bloco alternativo ao repertório tradicional de Carnaval. Formado em 2020 por um grupo de amigos roqueiros barbarenses, o Bloco do Roque percorre as ruas tocando o melhor do gênero. Bandas da região agitam o bloco de forma voluntária, mostrando que roqueiro pode curtir o Carnaval. O bloco também promove uma oficina de instrumentos com materiais reciclados para crianças, que podem usá-los para o desfile. O nome do bloco é uma homenagem ao assistente de palco de Silvio Santos. A concentração do Bloco do Roque será às 15h de sábado, na Estação Cultural, com saída às 19h e chegada às 20h. Trajeto: Estação Cultural > Rua Riachuelo > Rua Floriano Peixoto > Praça Central.

Bloco do Traquitana.O nome significa “calhambeque”, que remete ao nascimento do bloco em 2018. Ele surgiu como um carrinho feito com paletes e rodinhas para levar um isopor com bebidas para curtir o Carnaval. Ao final da programação na Praça Central, a música continuou na caixa de som do carrinho e os foliões encontraram ali um “after” (continuação da festa). Por conta do sucesso, no ano seguinte o carrinho foi transformado em um mini trio-elétrico. O casal Camila Balan e Renan Porfirio passam o ano todo trabalhando em melhorias para o bloco, que passou a ser convidado para eventos privados e na última edição do Carnaval DuzEnta reuniu 300 foliões. Pela primeira vez com som ao vivo, a torcida é que este ano o número de pessoas dobre, mas independente do público e da evolução do carrinho, permanece a essência de tocar as tradicionais marchinhas. Durante a concentração, que será a partir das 16h no Museu da Água, também serão tocados sucessos de axé e samba-enredo. A saída será às 19h30, com chegada às 20h. Trajeto: Museu da Água > Avenida Monte Castelo > Rua Santa Bárbara > Praça Central.

O bloco Traquitana vai sair com música ao vivo neste ano e espera dobrar o número de foliões – Foto: Divulgação – Prefeitura de Santa Bárbara.JPG

O Bloquinho. Pensando que as crianças são o futuro do Carnaval e vão levar as tradições adiante, nasceu o bloco O Bloquinho. Repleto de atrações, músicas, contação de histórias, brincadeiras e interação, O Bloquinho é um convite aos pequenos para se fantasiarem e criarem boas memórias com os pais. Surgido em 2020, reuniu pelo menos 300 foliões, e a expectativa este ano é dobrar o número de participantes. A concentração será às 16h no Museu da Imigração, com saída às 17h30 e chegada às 18h. Trajeto: Museu da Imigração > Rua Santa Bárbara > Praça Central.

19/02 Domingo

Maracatu Estação Quilombo. Fundado em Americana em 2014, o grupo traz para a região a cultura do maracatu de baque virado, que é patrimônio cultural imaterial do Brasil, originário de Pernambuco e da cultura afro-brasileira. Em 2020, participou pela primeira vez do Carnaval DuzEnta, mas já esteve em eventos em Americana, Nova Odessa, Recife (PE) e Olinda (PE). A concentração será às 15h30, na Estação Cultura, com saída prevista às 17h e chegada às 18h. Trajeto: Avenida Monte Castelo > Rua João Lino > Rua Santa Bárbara > Praça Central.

O Maracatu Estação Quilombo foi fundado em Americana em 2014 – Foto: Divulgação – Prefeitura de Santa Bárbara

Apareceu a Margarida. O bloco surgiu de uma conversa entre Kethlen Rose e o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, em 2018. Amante do Carnaval por influência dos pais, a fundadora pedia o retorno dos blocos de rua para resgatar a tradição das marchinhas. Foi então criado o bloco Apareceu a Margarida, que estreou no ano seguinte nas ruas de Santa Bárbara. O nome é uma homenagem à Margarida da Graça Martins, fundadora do município, e o bloco acontece através do apoio de amigos e parceiros. Além de levar alegria aos foliões, o Apareceu a Margarida também promove ações sociais. Este ano, pede a doação de um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite, que serão destinados a entidades. A concentração acontece a partir das 15h ao lado do Empório Monte Cristo, com participação especial do Grupo Samb’Ajuda. A saída será às 19h30 e chegada às 20h. Trajeto: Estação Cultural > Avenida Tiradentes > Rua Dona Margarida > Praça Central.

Amigos da Lilica. Estreia no Carnaval DuzEnta, o bloco Amigos da Lilica vai promover diversão para crianças, adolescentes e adultos com deficiência. Composto por quatro alas, terá autistas, pessoas com síndrome de down, síndromes raras e cadeirantes – estes últimos, vão desfilar em um trio elétrico. Organizado por Lilica, que faz trabalho voluntário em Apaes (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) da região e na casa de pessoas com deficiência, o bloco terá um samba-enredo exclusivo. Composto por Guilherme Muniz, “Deus e inclusão” foi gravada por um grupo de pagode e será tocada ao longo do trajeto. A concentração será às 16h no Museu da Imigração, com saída às 16h30 e chegada às 17h. Trajeto: Museu da Imigração > Rua João Lino > Rua XV de Novembro > Rua General Osório > Rua Dona Margarida > Praça Central.

20/02 Segunda

Bloco das Bárbaras. Nascido em 2016, o bloco tem como marca a diversidade de seu público. Com uma organização composta inteiramente por mulheres, o bloco tem como atração a Banda das Bárbaras, que traz desde marchinhas tradicionais até hits do Carnaval, passando por sucessos de Ivete Sangalo e Daniela Mercuri, axé, anos 1990 e atualidades. Com o crescimento do público do bloco nas últimas edições, que chegou a ter 10 mil foliões, o grupo se estruturou e este ano trará um trio elétrico para um melhor alcance sonoro. O Bloco das Bárbaras conta com patrocinadores que possibilitam sua realização. A concentração será às 15h, na Praça Dona Carolina, com saída às 19h e chegada às 20h. Trajeto: Praça Dona Carolina > Avenida Monte Castelo > Rua Santa Bárbara > Praça Central.

BoraLá. Pelo terceiro ano no Caranaval DuzEnta, o bloco traz dessa vez um conceito diferente. Ao invés do desfile, a organização optou por se apresentar em um palco, levando ao público as tradicionais marchinhas. Além do Carnaval DuzEnta, o grupo faz participações em eventos da região, incluindo na cidade de São Pedro. A apresentação será no Museu da Imigração, a partir das 19h.