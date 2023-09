Confira os horários dos shows de Dudu Nobre, Melim e Maria Cecília e Rodolfo em Santa Bárbara

Essas serão as principais atrações da 31ª Feira das Nações, que será realizada entre os dias 10 e 12 de novembro

O sambista Dudu Nobre - Foto: Divulgação

As atrações principais da 31ª Festa das Nações de Santa Bárbara d’Oeste já estão confirmadas: Dudu Nobre, Melim e Maria Cecília e Rodolfo sobem ao palco nos dias 10, 11 e 12 de novembro, respectivamente nessa ordem. O evento acontece no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita.

Ao LIBERAL, a administração informou que os shows de Dudu Nobre e Melim estão marcados para acontecer às 22h, enquanto da dupla sertaneja acontece um pouco mais cedo, às 21h, encerrando o evento no dia 12. Além dos shows principais, a programação da festa contará ainda com apresentações de atrações e intervenções de grupos da cidade e região.

O anúncio das atrações foi feito pelo prefeito Rafael Piovezan na manhã desta sexta (22) durante participação na Rádio Santa Bárbara, da Prefeitura.

“Eu não tenho dúvida que esses três grandes nomes vão encantar o público em novembro. Todo mundo convidado para se divertir e poder aproveitar um ambiente muito bem organizado e qualificado, com toda a segurança e tranquilidade”, disse.

Os artistas selecionados para os principais shows de cada dia são sucesso no meio da música. O grupo Melim, composto pelos irmãos Rodrigo, Diogo e Gabi, conta com quatro milhões de ouvintes mensais no Spotify e são donos de sucessos como “Meu Abrigo” e “Ouvi Dizer”, que acumulam juntos mais de 500 milhões de plays na plataforma.

Dudu Nobre é um dos artistas mais respeitados da música popular brasileira e acumula fãs de samba de todo o Brasil. Em 2022 lançou o CD “Sambas de exaltação RJ”, com 15 sambas extra-oficiais de escolas de samba do Rio de Janeiro (RJ), Niterói (RJ) e da Baixada Fluminense (RJ).

A dupla sertaneja Maria Cecília e Rodolfo comemorou 15 anos de história neste ano com o lançamento de um EP. Eles contam com mais de um milhão de ouvintes por mês.

“Mais uma vez vamos trazer um grande evento em um espaço destinado às famílias, com divertimento, muita música e boa gastronomia, no Complexo Usina Santa Bárbara – que se tornou referência e se consolidou com a abertura dos barracões”, comentou o prefeito.

Onze associações são responsáveis pela alimentação

A Festa das Nações conta com entidades para levar a cultura e a experiência gastronômica de diversas nações que ajudaram a construir o município. Na edição deste ano, 11 associações serão responsáveis pela alimentação.

Levando a cultura da América Latina estarão a Associação Vinde à Luz, Associação de Moradores do Bairro Mollon, Serviço de Assistência Social – Meimei S.A.S, e a Creche SOS – Serviço de Obras Sociais, representando o Chile, Argentina e Brasil, respectivamente.

Representando a Europa, Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança, Centro Espírita Maria Goretti, Guarda Mirim de Santa Bárbara, Creche João Paulo II – Serviço Paroquial de Assistência Social de Santa Bárbara, e Santa Casa de Misericórdia, com Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Espanha, respectivamente.

A Associação das Pessoas com Necessidades Especiais e Famílias de Santa Bárbara d’Oeste e APAE estarão com Estados Unidos e Japão.

Além da gastronomias, a festa resgatará as culturas reunindo artistas dos mais variados segmentos, como teatro, dança, circo, orquestras, artes visuais e cultura popular, entre outros.