Confira os destaques do streaming em fevereiro

Os inícios de mês ganham tom de ansiedade com a proximidade das estreias de séries e filmes nos canais de streaming. Em fevereiro, os catálogos das plataformas recebem produções de diversos gêneros, nacionalidades e adaptações. O Caderno L separou os destaques entre os novos títulos para agradar todos os gostos e idades.

Aclamado nacionalmente, chega a última temporada do seriado “Bom dia, Verônica”, na Netflix. Também chega ao catálogo a versão em live-action da série de animação premiada “Avatar: A lenda de Aang”, que ganha o subtítulo de “o último mestre do ar”.

No Prime Video , estreia nesta sexta-feira (2) a adaptação do filme do “casal” de espiões “Sr & Sra Smith”. Estrelado por Maya Erskine e Donald Glover, a história ganha formato de série com oito episódios. O elenco também conta com o ator brasileiro Wagner Moura.

Confira as sinopses!

Luz

7 de fevereiro

Série é a primeira produção nacional da Netflix no gênero infantil – Foto: Aline Arruda/Netflix

Criada desde bebê por uma comunidade Kaingang, Luz é uma menina órfã não-indígena, que esbanja inteligência e sabedoria baseada nos valores dos kaingang. Ela foi escondida nessa comunidade por Baltazar, o capanga de seu avô Carlos – que culpava o nascimento da menina pelos eventos que levaram à morte de seu filho.

Raptada na maternidade, Luz teve a vida poupada por Baltazar, que manteve segredo sobre sua sobrevivência e acompanhou seu crescimento. Agora, 9 anos depois, Carlos descobre a verdade e sai em busca de Luz, que consegue fugir e se esconde em um internato de crianças ricas. Na escola, com novos amigos, ela também pode desvendar o mistério de sua origem – a mãe que não sabia estar viva.

Onde assistir: Netflix

Sr. & Sra. Smith

2 de fevereiro

Dois estranhos solitários conseguem um emprego para uma misteriosa agência de espionagem que lhes oferece uma vida gloriosa de riqueza, viagens pelo mundo e uma casa dos sonhos em Manhattan.

O problema: novas identidades em um casamento arranjado como Sr. e Sra. John e Jane Smith. Agora casados, John e Jane enfrentam missões de alto risco todas as semanas, ao mesmo tempo que enfrentam um novo marco no relacionamento. Essa complexa mentira se torna ainda mais complicada quando eles começam a ter sentimentos reais um pelo outro.

Onde assistir: Prime Video

Bom dia, Verônica: A Caçada Final

14 de fevereiro

“Bom dia, Verônica” chega à última temporada com novaodessense no elenco – Foto: Alisson Louback/Netflix

“Quem é Doúm?” Essa é a pergunta que norteia a terceira e última temporada de Bom dia, Verônica. Na busca pelo terceiro irmão, Verônica investiga o orfanato onde Brandão e Matias cresceram. Em uma pequena cidade, ela conhece Jerônimo, um criador de cavalos milionário, e sua mãe, Diana, uma mulher linda e misteriosa que esconde segredos sobre o passado macabro do lugar.

No entanto, quando uma máfia coloca a família de Verô em perigo, ela precisa correr contra o tempo. Sem saída, ela arrisca todas as fichas em uma caçada perigosa da qual ela pode não sair viva.

A produção contará com a participação de um ator local, o novaodessense Bento Cardoso de Oliveira, 60. Na série ele contracena com Rodrigo Santoro.

Onde assistir: Netflix

Fazendo meu filme

14 de fevereiro

E se a vida fosse um filme? Baseado no livro de Paula Pimenta, “Fazendo meu filme” vai contar a história da adolescente Fani (Bela Fernandes) que como tantas outras, ama seus amigos e está estudando para passar no vestibular, mas vive uma paixão intensa por cinema.

Onde assistir: Prime Video

Einstein e a bomba

16 de fevereiro

Filme documental é baseado em discursos, falas e entrevistas do físico teórico – Foto: Courtesy of Netflix

É 1933 e Albert Einstein, o cientista mais famoso do mundo, é um fugitivo. Temendo por sua vida, a única opção é abandonar a Alemanha onde nasceu diante do avanço de Hitler, que começa a perseguição sistemática aos judeus.

Einstein precisa fugir da ameaça dos assassinos nazistas. Mas como uma celebridade mundial consegue sumir de vista? A resposta o leva a uma cabana de madeira em um campo de Norfolk e à desconhecida história do esconderijo inglês de Einstein.

Um lugar que marca uma virada na vida do cientista, entre a Europa e os EUA, entre o pacifismo e a agressão e um momento que vai definir o relacionamento dele com a mais poderosa das invenções: a bomba atômica.

Onde assistir: Netflix

Constellation

21 de fevereiro

A série “Constellation” é estrelada por Noomi Rapace como Jo – uma astronauta que retorna à Terra após um desastre no espaço – apenas para descobrir que peças-chave de sua vida parecem estar faltando. A aventura espacial repleta de ação é uma exploração dos limites sombrios da psicologia humana e a busca desesperada de uma mulher para expor a verdade sobre a história oculta das viagens espaciais, e recuperar tudo o que ela perdeu.

Onde assistir: Apple Tv

Avatar: o último mestre do ar

22 de fevereiro

Série é adaptação de desenho – Foto: Robert Falconer/Netflix

Água, Terra, Fogo e Ar: quatro nações viviam em harmonia, sob a tutela de Avatar, o mestre dos 4 elementos e guardião da paz. Mas tudo mudou quando a Nação do Fogo resolveu conquistar o mundo, atacando e dizimando os Nômades do Ar. Como a nova encarnação de Avatar ainda está para surgir, o mundo já perdeu as esperanças.

Até que Aang (Gordon Cormier), um jovem Nômade do Ar e o último representante de seu povo, surge para tomar seu lugar de direito como o próximo Avatar. Junto com os novos amigos Sokka (Ian Ousley) e Katara (Kiawentiio), irmãos e membros da Tribo da Água do Sul, Aang embarca em uma missão fantástica para salvar o mundo e reagir à matança cruel do Senhor do Fogo Ozai (Daniel Dae Kim).

Onde assistir: Netflix

Xógum – A gloriosa saga do Japão

27 de fevereiro

Baseado no romance de James Clavell, a série “Xógum – A gloriosa saga do Japão”, da FX, se passa no Japão no ano de 1600, no início de uma guerra civil que definiu um século. Senhor Yoshii Toranaga está lutando por sua vida, enquanto seus inimigos no Conselho de Regentes se unem contra ele quando um misterioso navio europeu é encontrado abandonado em uma vila de pescadores próxima.

Onde assistir: Star+