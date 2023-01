Confira as atrações do Carnaval DuzEnta de Santa Bárbara

O Carnaval DuzEnta 2023, de Santa Bárbara d’Oeste, divulgou as apresentações musicais que vão acontecer na Praça Central. Toda a programação é gratuita e acontece nos dias 18 a 20 de fevereiro.

A Secretaria de Cultura e Turismo realizou nesta terça-feira (17), no Teatro Municipal Manoel Lyra, uma reunião com representantes dos oito blocos inscritos para definir a programação da edição 2023.

Reunião nesta terça-feira tratou do assunto – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

Na sexta-feira (20) será lançado um guia online com a divulgação dos trajetos, dias e horários dos blocos. Vão participar do carnaval de rua os grupos Bloco do Traquitana, Bloco das Bárbaras, Bloco Amigos da Lilica, Maracatu Estação Quilombo, Bloco BoraLá, O Bloquinho, Bloco do Roque e Bloco Apareceu a Margarida.

CARNAVAL

O Carnaval DuzEnta busca o resgate das tradições carnavalescas barbarenses, promovendo a folia por meio da reprodução das famosas marchinhas de carnaval, em conjunto com as manifestações carnavalescas voluntárias, organizadas, sem finalidade lucrativa, gratuita, não hierarquizadas, de cunho festivo e sem caráter competitivo.

A edição 2020 registrou recorde de público rotativo de 38 mil pessoas pelas ruas da cidade nos blocos e na Praça Central – o coração do município. Lançado em 2018, o Carnaval DuzEnta foi inspirado nas décadas “entas”, dos anos 50 a 90, em que Santa Bárbara viveu o tradicional carnaval de rua com blocos e carros alegóricos – homenageando o passado e celebrando a nostalgia na comemoração dos 200 anos do Município.

Atrações na Praça Central

18/2 (Sábado)

16h às 18h e 20h às 23h

Alexandra Souza e banda

19/2 (Domingo)

20h às 23h

Grupo Alto Astral

20/2 (Segunda-feira)

19h às 23h

Grupo Assim que se faz.