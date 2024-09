Confira a programação cultural deste fim de semana em Americana

Relíquias do Brasil abre a programação em show que contará com músicas brasileiras de diferentes estilos, como MPB, Tropicália, MPB e mais

20/09 Relíquias do Brasil

A banda Relíquia chega ao Teatro Municipal Lulu Benencase com o Relíquias do Brasil, nesta sexta, as 19h30. O show contará com músicas brasileiras de diferentes estilos, como MPB, Tropicália, MPB, Samba, Samba Rock, Rock, Jazz, Blues. Os ingressos estão disponíveis pelo site www.entravip.com.br e variam de R$ 15 a R$ 30.

Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol

Banda Relíquia se apresenta nesta sexta-feira no Teatro Municipal de Americana – Foto: Divulgação

21/09 Encontro Music Works 2024

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe neste sábado, as 19h, o Encontro Music Works 2024, uma apresentação dos alunos da escola de música do bairro Jaguari. O espetáculo tem como objetivo a socialização e interação, além de mostrar ao público o desenvolvimento dos alunos. A entrada é gratuita mediante a disponibilidade de ingressos no site www.entravip.com.br.

Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol

21/09 Stand Up

O show de humor, “Entre Seringas e Risos” com o Enfermeiro Sincero chega ao Auditório da Unisal- Campus Maria Auxiliadora neste sábado, as 20h. O stand up narra as aventuras de plantões hospitalares, misturando a realidade com o humor. Os ingressos custam R$ 40 e estão disponíveis pelo site www.sympla.com.br.

Avenida de Cillo, 3500, Parque Universitário

22/09 Encontro de Canto Coral

Encontro de Canto Coral de Americana acontece neste domingo, as 17h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. A apresentação conta com nove corais de Americana e região, totalizando 250 integrantes. Cada coral terá 15 minutos de apresentação. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados meia hora antes do início do evento.