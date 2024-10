Confira a programação cultura deste fim de semana em Americana e Santa Bárbara

AMERICANA

20/10 Samba da Estação

A segunda edição do Samba da Estação acontece neste domingo, das 15h às 22h, na Estação Cultura de Americana. O evento conta com shows do grupo IAÊ e os DJs Os Mirandas e VTM. A entrada é gratuita.

Avenida Dr. Antônio Lobo, 196 – Centro

SANTA BÁRBARA

18/10 Peça infantil

A peça “Histórias de Montar – Qual o Seu Vaso?”, da Casa Dois João, chega ao Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum” nesta sexta-feira, às 19h. O espetáculo narra a história de Miguel, que está passando pela fase de transição entre a pré-escola e o início das férias. Durante uma brincadeira, ele quebra o vaso favorito de sua mãe, e neste momento, suas descobertas sobre o mundo escolar se juntam com o processo de cuidar do vaso. A entrada é gratuita.

Rua do Algodão, 1.450 – Cidade Nova

Espetáculo Histórias de Montar – Foto: Divulgação

18/10 Bee Gees Forever

A banda Bee Gees Forever chega ao Teatro Manoel Lyra nesta sexta-feira, às 20h, com um show inspirado no espetáculo da banda australiana Bee Gees. O grupo cover de Americana apresenta a turnê “One Night Only”, uma homenagem ao 2° álbum do Bee Gees. Os ingressos já estão disponíveis no site www.ingressodigital.com, com preços que variam de R$ 50 a R$ 100.

Rua João XXIII, 61 – Centro

*Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira