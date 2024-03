Conferência Nacional de Cultura seleciona 30 propostas de São Paulo

A Plenária Final da 4ª Conferência Nacional de Cultura selecionou 30 propostas do Estado de São Paulo. O evento foi realizado entre os dias 4 e 8 de março em Brasília, e teve o secretário de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste, Evandro Felix, como representante paulista.

Ele foi eleito para representar a Região Administrativa de Campinas junto de delegados do Poder Público de Campinas e Piracicaba. As propostas apresentadas servirão como base para a elaboração do novo Plano Nacional de Cultura.

Uma das propostas de Santa Bárbara foi a aprovação do Marco Regulatório do Sistema Nacional de Cultura. Também como propostas do município estão “a superação das desigualdades de acesso tecnológico e promover a Inclusão Digital relacionado às manifestações artísticas e culturais” e “o aumento da dotação orçamentária para a Cultura e especialmente às pesquisas, produções e circulações de conhecimentos”.

O Conselho Nacional de Política Cultural deve encaminhar o Relatório Final com a divulgação nos meios de comunicação oficiais em até 60 dias. A Conferência Nacional visou a construção dos pilares da política pública relacionada à cultura, de modo que as esferas municipal, estadual e federal pudessem promover escutas, juntamente a sociedade civil, para construir a política cultural de uma forma colaborativa.

“Foram cinco dias de aprendizado e troca em Brasília. […] Os percalços foram muitos, porém, ajudaram a fortalecer a delegação do Estado de São Paulo e contribuíram para que criássemos laços”, comentou Evandro.

Etapas da conferência

Na etapa municipal, foram eleitos seis delegados titulares para compor a comitiva de Santa Bárbara à etapa estadual. Na etapa estadual, foram eleitos 60 delegados, sendo dois terços da sociedade civil e um terço do Poder Público.

Com o objetivo de reunir as propostas para o município e elaborar propostas ao governo estadual, na 4ª Conferência Municipal de Cultura foram trabalhados seis eixos: “Institucionalização, Marcos Legais e Sistema Nacional de Cultura”; “Democratização do acesso à cultura e Participação Social”; “Identidade, Patrimônio e Memória”; “Diversidade Cultural e Transversalidades de Gênero, Raça e Acessibilidade na Política Cultural”; “Economia Criativa, Trabalho, Renda e Sustentabilidade”; “Direito às Artes e às Linguagens Digitais”.

A ação elegeu seis delegados e aprovou 32 propostas, sendo municipais, estaduais e federais. Para mais informações, todo o relatório do âmbito municipal está disponível no site www.culturasbo.com/conferencia