Confeiteira de Americana vence reality show ‘Que Seja Doce’

A confeiteira Ivanka Rosada, com sua irmã Bianca, conquistou o título de ‘confeiteira mais doce’ no programa da GNT

A confeiteira de Americana, Ivanka Rosada, foi vencedora no reality show ‘Que Seja Doce’, exibido pelo canal GNT, juntamente com sua irmã, Bianca. O episódio em questão foi ao ar na última sexta-feira (5), com reprise no sábado (6) e está disponível na Globoplay.

Ivanka e Bianca, americanenses venceram episódio do reality show ‘Que Seja Doce’ – Foto: Adalberto de Melo ‘Pygmeu’ @pygmeufotos

A competição reúne três duplas de participantes, que passam pela aprovação dos jurados Lucas Corazza, Carole Crema e Roberto Strongoli, com a mediação do chef Felipe Bronze. Ivanka e Bianca venceram as três provas e conquistaram o troféu de ‘confeiteira mais doce’.

Americanense de 35 anos, Ivanka é formada em confeitaria pela escola técnica francesa “Les Compagnons du Devoir” e vive em Madagascar, no continente africano, mas voltou ao Brasil no final de 2022 para as gravações do programa.

“Me inscrevi pensando que eles nunca iriam me chamar. A experiência foi maravilhosa, mas com uma mistura de sentimentos. É muita pressão fazer um doce bom e bonito em pouco tempo”, lembra.

“No final, foi muito gratificante. O clima da gravação é muito gostoso, a produção é maravilhosa, o apresentador e os jurados são sensacionais, super acessíveis, o que acaba trazendo um clima confortável. Foi uma experiência única para minha vida”, conta Ivanka, que foi elogiada pelos chefes e jurados.