Concursos de Cosplay, Cospet e Just Dance são atrações no Tivoli

O Museu do Videogame Itinerante, instalado no Tivoli Shopping, se encerra neste final de semana com atrações esperadas pelo público – os concursos de Cosplay e Cospet, além da final do concurso de Just Dance.

Os eventos são gratuitos e livres para participação. O Museu do Videogame Itinerante pode ser visitado até este domingo (17). No cosplay, as pessoas se caracterizam e interpretam personagens de animes, mangás, filmes ou videogames. O concurso já conta com mais de 30 inscritos.

Para participar, é preciso se inscrever em link disponível nas redes sociais do Tivoli Shopping e do Museu do Videogame. Os três primeiros colocados receberão medalhas, brindes e prêmios.

O Cospet é semelhante ao Cosplay, com a diferença que quem se veste é o pet. Os dois concursos serão às 17h deste sábado (16).

Amanhã, acontece a final do concurso de Just Dance, em que os jogadores precisam reproduzir a coreografia mostrada na tela.

A etapa final contará com a participação dos 10 jogadores com as melhores pontuações das seletivas, e os mais bem colocados também ganharão brindes e prêmios.