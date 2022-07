Concurso de Cosplay, Cospet e final de Just Dance são atrações no Tivoli

O Museu do Videogame Itinerante, instalado no Tivoli Shopping, chega ao fim neste final de semana com atrações esperadas pelo público – os concursos de Cosplay e Cospet e a final do concurso de Just Dance. Os eventos são gratuitos e livres para participação. O Museu do Videogame Itinerante pode ser visitado até domingo (17).

No cosplay, as pessoas se caracterizam e interpretam seus personagens preferidos de animes (animações japonesas), mangás (quadrinhos japoneses), filmes ou videogames.

No cosplay, as pessoas se caracterizam e interpretam seus personagens preferidos – Foto: Divulgação

“O cosplay é uma das atrações mais interessantes do universo geek e quem participa geralmente tem paixão por isso. Além de se vestirem igual, os cosplayers também se comportam exatamente como os personagens. Eles assumem aquela identidade mesmo e representam seus personagens preferidos. É muito legal de se ver”, comenta Cleidson Lima, curador do Museu do Videogame.



De acordo com ele, o concurso de Cosplay do Tivoli Shopping, já conta com mais de 30 inscritos. “Tenho certeza de que teremos um concurso muito bacana, com a participação de cosplayers não só de Santa Bárbara d’Oeste e Americana, mas de toda a região”, diz.



Para participar do concurso de cosplay é preciso se inscrever pela Internet utilizando o link disponibilizado nas mídias sociais do Tivoli Shopping e do Museu do Videogame. Crianças também podem participar, mas precisam de uma autorização dos pais ou responsáveis. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (15).



Os três primeiros colocados (1º, 2º e 3º lugares) receberão medalhas, além de brindes e prêmios. A seleção dos vencedores será feita por cinco jurados, sendo três técnicos e dois artísticos. “Os jurados já participaram de grandes eventos do gênero e estão mais do que capacitados para avaliar os cosplayers. Uma série de critérios, como criatividade e originalidade, por exemplo, será levada em consideração para a seleção dos vencedores do concurso”, comenta Lima.



Além da indumentária, o concurso avaliará o quão idêntico com o personagem estará cada cosplayer e como será a performance individual feita durante o desfile. “Não é somente a fantasia que conta, os trejeitos e o comportamento, que devem ser o mais parecido possível com o personagem, também são levados em consideração. Vai vencer o cosplayer que estiver melhor paramentado e mais parecido com o personagem representado”, explica.



Neste ano, o Tivoli promove também o concurso de cospet, que é o “cosplay animal”. Os tutores de animais que quiserem participar da competição poderão levar seus pets fantasiados e até faturar prêmios. “O cospet é uma novidade. Ele junta a paixão que os cosplayers têm pelos personagens e por seus bichinhos. A ideia é proporcionar diversão tanto para o tutor, quanto para o animalzinho”, observa Lima.

Tutores de animais que quiserem participar da competição poderão levar seus pets fantasiados e até faturar prêmios. – Foto:

O concurso cospet é semelhante ao do cosplay. A seleção dos vencedores, inclusive, será feita pelos mesmos jurados e levará em consideração os mesmos pontos. Para este concurso, as inscrições serão feitas no dia, uma hora antes do início do evento, que será às 17h30.



Segundo o curador, qualquer tipo de animal pode participar do concurso. “Geralmente, esse concurso conta apenas com a participação de cães e gatos. Nunca tivemos participação de outros tipos de bichos. Mas ficaremos surpresos e felizes caso apareça algum bichinho diferente”, destaca ele.



Just Dance

No domingo, acontece a final do concurso de Just Dance, jogo no qual o participante seleciona uma música e é desafiado a reproduzir a coreografia feita pelos dançarinos virtuais que aparecem na tela. Os jogadores são julgados e classificados de acordo com a precisão de seus movimentos em comparação com os dos dançarinos na tela.



O bicampeão mundial de Just Dance, Diegho San, acompanha as seletivas do jogo no Museu do Videogame do Tivoli Shopping, que ocorrem diariamente, e comandará a final do concurso.



A etapa final contará com a participação dos 10 jogadores com as melhores pontuações das seletivas. A disputa será feita com a versão 2022 do jogo.



Na seletiva, cada participante pode escolher a música com que irá jogar. Já na final, serão destacadas 10 músicas e haverá um sorteio na hora para definir com que música cada finalista irá jogar.



Para participar da seletiva da competição, basta comparecer ao local e se inscrever no balcão que fica ao lado do palco. A participação é livre e gratuita. Os mais bem colocados do concurso também irão faturar brindes e prêmios.



Museu do Videogame



Esta é a segunda vez que o Tivoli Shopping recebe o Museu do Videogame Itinerante. Em 2019, quando esteve no Tivoli pela primeira vez, foi sucesso de público. Nesta segunda edição, está sendo a sensação das férias.



O evento é totalmente interativo e resgata mais de quatro décadas de história da evolução dos videogames. Um dos diferenciais do Museu do Videogame Itinerante é que, além de conhecer consoles e jogos raros, os visitantes também podem jogar em alguns videogames que fizeram história. O museu reúne mais de 350 videogames de todas as gerações e conta com dezenas de consoles antigos e atuais para jogar, além de simuladores de corridas. Dispõe ainda de controles gigantes, realidade virtual e áreas PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch.



Os fãs de jogos podem matar a saudade dos games de antigamente e mostrar que dominam os mais recentes, porque haverá torneios de jogos antigos e das novas gerações.



“A participação do público nesta atração está sensacional. Escolhemos promover esse evento durante o período de férias para que as famílias pudessem aproveitar e deu certo. O videogame realmente é algo que agrada e une todas as gerações e isso é muito legal. Encerramos o Museu já com sentimento de saudade, pois foi um período muito divertido e animado”, observa a coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello.



Programação dos torneios