Concurso de Bandas FAM divulga lista com finalistas

Arc Hunter é uma das cinco finalistas - Foto: Verônica Scavacini - Divulgação.JPG

Arc Hunter, Chococorn and the Sugarcanes, K.O.L.T (Kings of Leon Tribute), ID Cinco e Organa. Uma dessas cinco bandas de rock da região vai abrir o show do Capital Inicial e do Ira! no “Paulínia Rock”, em 25 de junho. O Concurso de Bandas FAM, realizado em parceria com a Gold FM 94,7, divulgou nesta quinta-feira (2) os cinco nomes que vão disputar a final.

Chococorn and the Sugarcanes vai disputar a final – Foto: Divulgação

O concurso mobilizou 34 bandas da região, e a votação popular alcançou 26.621 votos. As cinco bandas vencedoras desta etapa vão se apresentar em um evento no dia 8 de junho no John Gow Irish Pub, em Americana. Uma equipe de jurados técnicos vai definir a vencedora.

K.O.L.T. (Kings of Leon Tribute) ficou entre as cinco mais votadas – Foto: Divulgação

Todas elas vão receber um prêmio. Para quarto e quinto lugares, o valor será de R$ 500. Para segundo e terceiro, de R$ 1 mil. A vencedora ganhará um cachê de R$ 3 mil para abrir o Paulínia Rock.

Idealizador do concurso, o empresário Chicão, da Chicão Eventos, destacou que a banda que abrirá o “Paulínia Rock” vai contar com infraestrutura, como camarim e equipamentos de som.

“Ficamos surpresos com o número de bandas inscritas. Isso demonstra a credibilidade do Grupo LIBERAL. Estamos mexendo com o sonho das pessoas, a responsabilidade é muito grande, e tivemos a felicidade de encontrar nesta casa a credibilidade para o concurso”, afirmou Chicão em entrevista à Gold FM.

Ele destacou que o concurso é um importante espaço para as bandas locais mostrarem seu trabalho, principalmente após o setor sofrer com as restrições da pandemia.

“Sentimos que o setor de entretenimento voltou muito aquecido, as pessoas estão com necessidade de sair de casa. E nada como um bom show de rock para celebrar a vida”, declarou Chicão.

Diretor comercial e das rádios do LIBERAL, Fernando Giuliani avaliou que o concurso de encaixa muito bem na proposta da Gold FM.

“É bem o estilo da rádio e vem acrescentar. Para nós, todas as parcerias são saudáveis. O tipo de música desse show remete ao repertório da Gold, com músicas dos anos 1980, 1990, e aos flashbacks que voltamos a realizar”, considera o diretor.

Bandas irão se apresentar no John Gow; Organa é mais uma das bandas finalistas – Foto: Helis Verônica – Divulgação

EVENTO. O Premium Paulínia recebe o “Paulínia Rock” no dia 25 de junho, a partir das 18h. No show do Capital Inicial, que completa 40 anos em 2022, haverá uma seleção das melhores canções da banda ao longo da sua trajetória. O repertório inclui “Olhos vermelhos”, “Natasha”, “Eu vou estar”, “A sua maneira”, “Primeiros erros”, e “Pensando em Você”, mais recente lançamento da banda em parceria com Mariana Volker.

O Ira! leva ao “Paulínia Rock” canções que marcaram a história do rock brasileiro, como “Dias de luta”, “Envelheço na cidade”, “Flores em você”, “Tarde vazia”, “Vida passageira”, “Rubro Zorro”, “Bebendo vinho” e “O girassol”.

Estão disponíveis quatro tipos de entradas para o “Paulínia Rock” – Front Stage, Camarote Private, Área Vip e Mezanino (open bar). Os ingressos já começaram a ser vendidos no site do Alpha Tickets e na bilheteria do local, com valores a partir de R$ 150.