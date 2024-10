Nova temporada do ‘Concertos EPTV’ passa pelo Teatro Lulu Benencase nesta sexta

O trio de músicos Pablo de León, Horácio Schaefer e Roberto Ring se apresenta em Americana nesta sexta - Foto: Divulgação

A temporada 2024 do “Concertos EPTV” chega ao Teatro Municipal Lulu Benencase na próxima sexta-feira (18), às 20h, com entrada gratuita. O repertório contará com obras de grandes compositores como Haydn, Mozart e Brahms.

Os ingressos poderão ser retirados a partir do dia 17, às 8h, pelo site www.ingressodigital.com ou na bilheteria do teatro até 15 minutos antes do início do concerto, no dia 18. Cada pessoa poderá retirar até dois ingressos.

O “Concertos EPTV” é uma iniciativa da CPFL Energia em parceria com o Ministério da Cultura, com o objetivo de levar ao público do interior e litoral música de alta qualidade. No repertório, destacam-se obras-primas como o Quarteto em Ré Maior, Op. 64, nº 5 – “Cotovia”, de Haydn, o Quarteto nº 15 em Ré Menor, K. 421, de Mozart, e o Quarteto nº 2 em Lá Menor, Op. 51, de Brahms.

No palco, o trio formado por Pablo de León, spalla da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, Horácio Schaefer, chefe do naipe das violas da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, e o violoncelista Roberto Ring, receberão o violinista francês Régis Pasquier, que aos 12 anos recebeu o primeiro prêmio para violino e música de câmara do Conservatório Nacional Superior de Música de Paris, além de ser reconhecido por gravações importantes, como o Concerto para Dois Violinos de Bach, pela Deutsche Grammophon, e por ser professor no próprio conservatório em Paris.

Nesta edição, o evento contará com audiodescrição ao vivo para pessoas com deficiência visual. Haverá um profissional especializado descrevendo os detalhes do concerto, e fones de ouvido com receptores estarão disponíveis para que esses espectadores possam acompanhar a apresentação.

“É incrível poder levar essa arte para além do eixo Rio-São Paulo, e, a cada apresentação, percebemos o quanto a população dessas cidades anseia por essa experiência. A receptividade é sempre muito calorosa; as pessoas participam, se integram e, ao final, nos procuram para contar como saem transformadas pela arte. Americana é uma cidade que investe em cultura, e é um prazer levar música de tanta qualidade para o seu público, especialmente com o diferencial da audiodescrição para pessoas com deficiência visual, que teremos nesta apresentação”, ressalta o violoncelista Roberto Ring.

*Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira