Concerto do OSMA tem jovem prodígio como convidado nesta quinta

“Os grandes solistas nascem cedo”, apontou o Maestro Álvaro Peterlevitz da OSMA (Orquestra Sinfônica de Americana). Esse é o caso do jovem pianista Gabriel Beck, de 14 anos, que é o convidado do concerto que acontece nesta quinta-feira (16), às 20h, no anfiteatro da Paróquia Bom Jesus.

Recentemente, Gabriel Beck foi selecionado para as finais do Concurso Prelúdio 2023 da TV Cultura e já se apresentou em várias salas, como a Weill do Carnegie Hall em Nova York. Também já foi premiado em diversos concursos nacionais e internacionais de piano.

“As características distintivas que o Gabriel apresenta desde já, o desembaraço, a tranquilidade, o foco nos detalhes que importam, se tornam progressivamente mais difíceis de adquirir conforme a idade avança”, disse Álvaro.

De acordo com o maestro, o Brasil tradicionalmente tem sido um “celeiro” de grandes pianistas. Mas, infelizmente, o piano está desaparecendo das casas e até mesmo dos teatros. “Isso torna muito especial e honrosa para nós a oportunidade de receber e valorizar este novo talento”.

No programa a orquestra executa a Abertura da ópera As Bodas de Fígaro de Mozart, além da Sinfonia n. 48 de Haydn e o Concerto n.1 para piano e Orquestra de Mendelsohn, que contará com a participação do jovem pianista.

Além de Gabriel, a orquestra recebe mais um convidado, o maestro Fhelipe Serafim, da Orquestra de Câmara da Escola de Música Ernst Mahle, de Piracicaba. Ele será o responsável por reger a OSMA no concerto de sexta-feira. A troca de maestros, de acordo com Álvaro, é uma tendência mundial, proporcionando um intercâmbio de experiências musicais.

“Isso tem gerado, de forma natural e gradativa, aperfeiçoamentos importantes também nos códigos de conduta e comportamento. A figura do maestro tirânico e todo poderoso vai se tornando história, e verifica-se que os melhores resultados artísticos são alcançados cativando os músicos mediante o convencimento e a persuasão”, disse o maestro responsável pelo OSMA.

A entrada para o concerto é gratuita, porém é solicitada a doação de 1 litro de óleo de cozinha. O anfiteatro da Paróquia Bom Jesus fica na Rua José de Alencar, sem número, no centro de Americana.

Escolha de repertório

De acordo com o maestro Álvaro Peterlevitz, a escolha do repertório que será apresentado nesta sexta-feira foi baseado na dupla afinidade entre a Orquestra Sinfônica de Americana e o repertório do classicismo do final do séc. XVIII e início do XIX.

A primeira é o tamanho e a formação instrumental, que poderá ser executada graças aos músicos fixos suficientes para tocar as principais partes do concerto. A segunda é que o repertório serve de escola e referência para o equilíbrio sonoro dos instrumentos e naipes. Esse é exatamente o caso da Sinfonia no. 48, de Haydn.

“Já o Concerto para piano em sol menor, de Mendelssohn foi uma das possibilidades que o solista nos ofereceu, e foi a que nos pareceu a ideal nos dois sentidos acima mencionados”.