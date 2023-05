Concerto ‘Clássico dos Clássicos’ será apresentado no Lulu Benencase nesta sexta-feira

Orquestra Filarmônica do SENAI ensaia para a apresentação no Teatro Lulu Benencase - Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL

A OFSA (Orquestra Filarmônica do Senai) apresenta o 1º Concerto “Clássico dos Clássicos” no Teatro Municipal Lulu Benencase nesta sexta-feira (19), às 19h30. O espetáculo traz um repertório tradicional de orquestra clássica, com obras de grandes compositores eruditos, mas com um toque popular.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Alguns dos compositores contemplados no concerto serão Sibelius, Tchaikovsky, Beethoven, Mozart e Bach. “A orquestra vai apresentar várias composições clássicas que todo mundo ouve e todo mundo lembra do som da música, do toque dos instrumentos”, explicou o regente Raphael de Araujo Franco, responsável por toda direção artística e musical das atividades da escola.

De acordo com ele, o espetáculo terá composições comuns no dia a dia do público, seja a música estando no fundo de propagandas ou no elevador do prédio. “A gente vai poder saber um pouquinho mais da história da peça [música], o que essa obra musical fala, qual é a história por trás dos instrumentos que estão sendo tocados”. Por isso, segundo o regente, o concerto leva o nome “Clássico dos Clássicos”.

A ideia do concerto é poder popularizar a música erudita e também a música instrumental. O trabalho de popularização não é de agora, de acordo com Raphael. A orquestra realizou diversos concertos e apresentações com músicas conhecidas, como Beatles ou até mesmo trilhas sonoras de filmes, para deixar o repertório mais atrativo. Durante esse processo, a OFSA conquistou um público que agora acompanha os concertos.

Os ingressos são entregues na troca por um litro de leite, que será arrecadado para o Fundo Social de Solidariedade de Americana. Os pontos de troca são o Senai, na Avenida Brasil, 2801, e o teatro, na Rua Gonçalves Dias, 696.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Orquestra Filarmônica As atividades musicais da Escola SENAI “Profº João Baptista Salles da Silva”, em Americana, começaram em 1995 com uma fanfarra escolar formada por alunos, ex-alunos e pessoas da comunidade. Ela representava a escola em desfiles cívicos, apresentações didáticas e concursos de bandas e fanfarras intermunicipais.

Em 2013, foi criada a Banda Marcial onde o regente Raphael de Araujo Franco assumiu a direção artística e musical.

No ano de 2018, junto com o maestro João Carlos Martins e o Projeto “Orquestrando Brasil” nasceu a Orquestra Filarmônica SENAI Americana. Ela tem por finalidade oferecer prática coletiva musical, trazendo uma nova experiência musical aos integrantes e levando ao público um repertório erudito e popular de alta qualidade musical e cognitiva.