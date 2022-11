Concerto ‘Advento’, pela Orquestra do Senai, será apresentado nesta sexta

A Orquestra Filarmônica do Senai Americana estreia nesta sexta-feira (18) o concerto “Advento”. A apresentação será às 19h30, na Igreja Batista Nova Aliança, no bairro Cordenonsi. Os ingressos estão sendo trocados por um quilo de alimento não perecível.

O maestro Raphael de Araujo Franco explicou que o evento será uma preparação para o Natal. “O termo advento vem do latim e significa chegada. O concerto será uma preparação para que as pessoas possam, em tempos turbulentos, acalmar a alma e a mente para receber o Natal de braços abertos”, explicou o maestro.

O repertório terá hinos religiosos tradicionais. Um dos destaques é a música “Jesus alegria dos homens”, do compositor germânico Johann Sebastian Bach. “Criada justamente nesta época, não há música melhor do que ela para celebrar”, destacou o maestro sobre a composição.

Esta é a primeira vez que a Orquestra Filarmônica do Senai fará um concerto do advento. “Pensamos em atingir outro nicho de público, mais seguidor de religião. Mas apesar de ser em uma igreja, que conseguimos através de parceria, não será um culto. Vamos falar uma língua só para aquecer o coração do pessoal para chegarmos firmes no Natal”, afirmou Raphael.

SOLIDARIEDADE. O concerto também terá um aspecto social. A Orquestra Filarmônica vai arrecadar alimentos não perecíveis que serão entregues à Igreja Batista Nova Aliança, que faz a entrega de marmitas para pessoas que moram nas ruas ou em situação de vulnerabilidade em vários bairros de Americana.

Os ingressos estão sendo trocados por um quilo de alimento na escola Senai, das 8h às 20h. Não são aceitos sal e fubá. Mais informações pelo (19) 3471-2600.

“Tudo que temos vivenciado, a pandemia, saúde, política, tem abalado muito as pessoas. No Natal, temos que lembrar porque Jesus veio ao mundo. Ele fala que temos que amar o próximo como amamos a nós mesmos, então vamos tentar deixar dezembro um pouco mais leve”, finalizou o maestro.