Composição de músico da região vence festival nacional

Marcelo Louback foi o destaque da categoria instrumental no Festival de Música 100 Anos de Rádio no Brasil

O músico novaodessense Marcelo Louback, 44 anos, foi o vencedor do Festival de Música 100 Anos de Rádio no Brasil, promovido pela Rádio MEC e Rádio Nacional. O frevo “Sem Perder Tempo”, em que ele assina a composição e o arranjo, ganhou na categoria Música Instrumental.

Músico profissional, Louback é membro da Banda Sinfônica de Nova Odessa Professor Gunars Tiss desde 1993, e da Banda Municipal de Americana Monsenhor Nazareno Maggi desde 1998, além de integrar o grupo Anelo6teto.

Ao LIBERAL, ele destacou o reconhecimento conferido pelo festival. “Não tomo como um prêmio só para mim, é um reconhecimento para a música brasileira, para nossa arte. Me emocionei muito”, declarou Louback.

Com mais de mil inscritos, o festival divulgou os vencedores no início de dezembro em cerimônia, no Rio de Janeiro. Saxofonista, flautista, compositor e arranjador, Louback contou que a composição reflete sobre a correria do dia a dia.

“Componho bastante, e tenho Deus como o maior artista. Pedi uma inspiração para ele. Depois de pronta, as pessoas ouvem e falam que tem uma energia diferente, que mexe com elas”, completou.

A gravação de “Sem Perder Tempo” contou com Marcelo no saxofone, Guilherme Ribeiro no acordeon, Josias Teles no baixo, Josimar Prince no violão e Léo Pelegrin na bateria. “A premiação do Marcelo é um incentivo aos músicos e alunos, escolas de música e bandas e às ações culturais do município. Parabéns Marcelo e a todos que participaram”, disse a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

SUPERAÇÃO. A música representa uma superação na vida de Louback. Durante a infância, era gago e tinha dificuldade de se comunicar, problema que começou diante do pai severo, segundo ele. Na escola pública onde estudava em Nova Odessa teve a oportunidade de aprender um instrumento, e escolheu o saxofone, alvo da admiração do pai.

“Foi como se colocassem um universo no meu colo e falassem: faça o que quiser com ele. Encontrei uma forma de me expressar, mas não em palavras. Na música, você precisa pensar antes de tocar, e comecei a fazer esse processo”, recorda Louback, que superou a gagueira.

O músico também foi premiado no I Festival de Música de Jundiaí, realizado em julho, com o baião “Baionado”.

O Festival de Música 100 Anos de Rádio no Brasil teve vencedores em cinco categorias – Música Instrumental, Música Infantil, Música Clássica, Música Popular e Música Regional Os trabalhos foram escolhidos por indicação da comissão julgadora e voto popular.

As premiadas podem ser ouvidas no site https://festival.ebc.com.br/. Os ganhadores levaram um troféu e suas músicas foram veiculadas nas rádios organizadoras do festival.