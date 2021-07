Companhia teatral de Americana apresenta espetáculo ‘Boa noite Lady Di’ com nova estética

A Cia Aurora apresenta nesta quinta-feira (1º) o espetáculo “Boa noite Lady Di”, em que inova ao unir as linguagens do teatro e do cinema, com base na peça que teve sua primeira estreia em 2019.

A companhia teatral de Americana, que é atuante desde 2014, promove duas exibições gratuitas pela plataforma Google Meet, às 19h e 21h. Mais informações foram publicadas nas redes sociais da Cia Aurora, no Facebook ou Instagram.

Exibições acontecem nesta quinta-feira, ao vivo pela plataforma Google Meet – Foto:

A sinopse de “Boa Noite Lady Di” traz Shakespeare, o grande dramaturgo, como um fantasma que tudo vê e tudo sente, e que presencia um grande encontro: Julieta de Romeu e Ofélia de Hamlet. Em uma noite de agosto de 1997, essas duas personagens encontram-se para um delicioso jantar.

Entre lembranças, risadas e histórias, a conversa envereda para um rumo surpreendente que nem o fantasma de Shakespeare poderia imaginar. Criaturas surpreendem seu criador e transformam os clássicos trágicos em uma comédia farsesca.

Com o apoio da Lei Aldir Blanc, a Cia Aurora desenvolveu a nova estética estética, que une teatro e filme, através de estudos sobre as duas linguagens.

Pela ótica da companhia teatral, formada pelos atores Fábio Gianfratti, Igor Cardoso, Karoline Leão, Matheus Paulella, Sérgio Martins e Wemer Santana, o espetáculo “Boa Noite Lady Di” atende ao estudo com referências cinematográficas do gênero “trash”.