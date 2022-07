Comediante Bruna Louise se apresenta no Lulu Benencase neste sábado

Bruna Louise fará show em Americana neste sábado - Foto: Divulgação

A comediante Bruna Louise vem para Americana neste sábado (2) com seu stand-up “Novo Show”. No espetáculo, ela aborda temas como empoderamento feminino e combate ao preconceito, sempre com bom humor e prometendo gargalhadas à plateia. O show será apresentado no Teatro Municipal Lulu Benencase e os ingressos estão à venda no site Ingresso Digital. O espetáculo tem produção do Teatro GT e apoio do LIBERAL.

Destaque em um mercado dominado pelos homens, Bruna Louise usa sua vida como inspiração para suas piadas. Contando histórias sobre suas derrotas e vitórias, com muito improviso e interação, Bruna Louise faz com que os espectadores se identifiquem. Em seu novo show, a comediante também segue focando em julgamentos e escolhas que tentam fazer por ela.

“Chegou a vez da mulher também falar o que pensa e com muito humor. Eu trago minha perspectiva sobre o mundo, tiro sarro dos meus próprios problemas e acho que essa é uma maneira de quebrar alguns comportamentos dentro da comédia e, talvez, normalizar alguns tabus”, disse a comediante. Bruna Louise foi a primeira brasileira a ter um stand-up solo no catálogo do streaming Netflix, “Demolição”. No especial que estreou recentemente, ela fala sobre relacionamentos, sexo, amor e até abandono parental, tudo baseado em suas próprias histórias de vida. Ela também está na plataforma com o especial “Lugar de Mulher”.

Com três milhões de inscritos em seu canal no YouTube e mais de quatro milhões no Instagram, Bruna Louise já se consagrou como um dos maiores nomes do stand-up nacional. A comediante também é destaque na programação do canal por assinatura Comedy Central e participou do Reality Show LOL Brasil, da Prime Video.

Acontece

“Novo Show” será apresentado neste sábado, às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. O espetáculo tem 70 minutos de duração e apresentação única. A classificação indicativa é 16 anos. Os ingressos custam de R$ 40 (meia-entrada) a R$ 80 (inteira), e podem ser comprados no site www.ingressodigital.com e na bilheteria do teatro. O endereço é Rua Gonçalves Dias, número 696, Jardim Girassol.