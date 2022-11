Comédia se apresenta neste sábado no Lulu Benencase, em Americana

"Bárbara e a Aventura no Velho Oeste" é encenada por alunos de Santa Bárbara

Espetáculo será atração neste sábado; alunos de SB integram o elenco - Foto: Juliano Schiavo / Divulgação

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe neste sábado (5), às 20h, a comédia infantojuvenil “Bárbara e a Aventura no Velho Oeste”. Os ingressos custam R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira), e podem ser comprados na bilheteria do teatro. O elenco é composto por alunos da rede estadual de Santa Bárbara d’Oeste.

O espetáculo conta uma aventura no Velho Oeste. O vilarejo de Verdes Colinas será vendido, mas a jovem Bárbara não vai aceitar o fim do lar de seus amigos. A protagonista vai tentar de várias maneiras defender o lugar.

“O texto tem uma mensagem sobre amadurecimento, valorização do lar, da família, e de lutar pelos ideais”, contou Vinicius Almeida, professor que escreveu e dirigiu a peça.

O elenco é composto por 13 alunos das escolas estaduais Profª. Maria José Margato Brocatto e Prof. José Domingues Rodrigues, ambas de Santa Bárbara d’Oeste. No total, 25 pessoas estão envolvidas na produção. O apoio é dos familiares dos estudantes. Vinicius contou que a protagonista Bárbara é inspirada em Mattie Ross, do filme “Bravura Indômita” (2011) e Dorothy, do livro clássico infantil “Mágico de Oz”.

O espetáculo integra o projeto Teatro e Literatura, criado em 2014 por Vinicius como parte do estágio na faculdade de letras. Montando peças com alunos, o projeto se consolidou e completou oito anos de atuação, com nove peças encenadas.

“Sempre acreditei na educação e na arte. Minha primeira formação é em artes dramáticas, depois fui para letras, e sempre quis juntar as duas. Muitos alunos participam por três, quatro anos. Alguns contam que estão fazendo projeto de faculdade ligado ao teatro, à literatura, ou então escrevem poesias, está rendendo frutos. É gratificante”, definiu Vinicius Almeida.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol. Informações pelo telefone (19) 3461-3045.