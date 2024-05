Comédia ‘O Vison Voador’ terá apresentação em Americana nesta sexta

A peça, que já teve uma versão na Broadway, traz elenco de renomado ao palco do Lulu Benencase, com Oscar Magrini e Carla Fioroni

O palco do Teatro Municipal Lulu Benencase, de Americana, recebe a montagem da comédia “O Vison Voador” nesta sexta-feira (24). A história mundialmente famosa já teve montagem na Broadway e agora coloca Oscar Magrini e Carla Fioroni em sua versão brasileira.

Americanense de coração, Carla Fioroni é Rosita em O Vison Voador – Foto: Divulgação

Com início às 21h, O Vison Voador se passa dentro de uma elegante peleteria, uma loja de peles. Gilberto (Oscar Magrini) é o gerente e sócio do empreendimento e, a fim de conquistar Silvia (Carla Pagani), a presenteia com um casaco de vison.

As intenções de Gilberto começam a causar problemas quando César (Ricardo Ciciliano), o marido de Silvia, suspeita que algo está acontecendo. Ele, então, decide presentear sua secretária, Brigitte (Marisa Maia), com o mesmo casaco.

A confusão respinga no estilista da loja, Armando (Marcelo Iazzetti), e na secretária da peleteria, Rosita (Carla Fioroni), que ficam no centro do alvoroço.

A situação piora quando Beatriz (Adelita Del Sent), esposa de Gilberto e dona da loja, retorna de sua viagem antecipadamente. Situações improváveis e encontros inesperados entre pessoas que não deveriam se ver desencadeiam cenas consideradas “hilariantes”, ao estilo vaudeville – comédias de confusão.

O gênero já é um “velho conhecido” do dramaturgo responsável pela adaptação brasileira, Marcos Caruso, de acordo com a atriz Carla Fioroni.

Ele é o autor de “Trair e coçar é só começar”, a peça de maior público no país e recordista de tempo em cartaz, de acordo com o Guinness World Records.

Apesar da peça original ser londrina, Carla aponta que Caruso soube trabalhar o texto para incluir elementos da cultura brasileira, presente na condução das piadas e brincadeiras feitas em palco.

“Em termos de teatro, faz tempo que a gente não recebe o estilo vaudeville em Americana. Então, o público que gosta deste tipo de peça vai se deliciar e não vai precisar se deslocar até São Paulo para curtir essa experiência”, disse a atriz.

Raízes em Americana

Fioroni já conhece o palco do Lulu Benencase. Ela cresceu na cidade e se considera americanense de coração. Paulistana, a atriz se mudou para Americana com dois anos de idade e cresceu no município.

Sua formação educacional e teatral foi baseada na região. A artista frequentou escolas como a E.E Mário Patarra Frattini, no Jardim Colina, e a Etec Polivalente.

Quando atingiu a idade da profissionalização, se formou em Artes Cênicas pela Unicamp (Universidade de Campinas).

Depois de formada, mudou-se para a capital para trilhar sua jornada como atriz entre São Paulo e Rio de Janeiro. Fioroni é conhecida pelos trabalhos em Chiquititas e Marisol.

Carla diz estar feliz em voltar a se apresentar no município de seu coração, afinal, não sobe aos palcos americanenses há mais de 20 anos. “Vai ser um momento muito especial para mim e acho que para quem acompanhou a evolução da minha carreira também”.

O Vison Voador