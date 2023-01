Comédia abre agenda do Teatro Oficina do Estudante

O Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas abre sua programação de 2023 com muito humor. Matheus Ceará dá início à temporada do espaço cultural com o stand-up “Vocês Pedem e Eu Conto” nesta sexta-feira (6) e sábado (7), às 21h. Além dele, o humorista Fábio Rabin estará todos os domingos do mês no espaço cultural.

Em seu show, Matheus Ceará conta histórias de casais, situações cotidinas, além de brincar com casos da plateia, que tem a oportunidade de escolher algumas das piadas. A classificação indicativa é de 16 anos, e os ingressos custam de R$ 60,00 a R$ 160,00 (de acordo com o setor).

O humorista Matheus Ceará abre a agenda do espaço na sexta com o stand-up “Vocês Pedem e Eu Conto” – Foto: Divulgação

A partir deste final de semana, o comediante Fábio Rabin estará em cartaz com o “Muita Treta”, todos os domingos de janeiro, às 19h. Em seu show, ele conta sobre situações difíceis que enfrentou nos últimos anos, lidando com a pandemia e com uma doença de sua esposa.

INFANTIL. O Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas também preparou uma programação especial para o mês de férias das crianças. As atrações começam sábado (7) com “O Mágico de Oz”, às 15h, e no domingo (8), também às 15h, com “Pinóquio”.

Ao longo do mês, a programação inclui ainda “O Sítio do Pica Pau Amarelo”, “Os Três Porquinhos”, “Um Baú de Barulhinhos 2 – Na Fazenda”, “A Pequena Sereia” e “A Bela e a Fera”. Os espetáculos infantis serão apresentados às 15h e às 17h, e os ingressos custam R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 50,00 (inteira).

Os ingressos podem ser comprados no www.ingressodigital.com, ou então na bilheteria do teatro. O endereço é Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina, no terceiro piso do Shopping Iguatemi Campinas.

Para o humorista, a melhor arma pra enfrentar o ódio e o clima pesado foi o bom humor e o espírito leve. “Afinal de contas, se a vida nos leva para baixo, é necessário respirar, entender o que está rolando e, finalmente, voltar a subir. Porque a vida é bela, mas também tem muita treta”, brinca Fábio.

A classificação indicativa de “Muita Treta” é 16 anos, e os ingressos custam R$ 40,00 (meia entrada) e R$ 80,00 (inteira).