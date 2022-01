Com temática religiosa, barbarense lança primeiro single

“Sou teu filho” foi composta, gravada e produzida por Lucas Canova; canção está no YouTube e no streaming

O topógrafo Lucas Canova, barbarense que mora em Americana, lançou na sexta-feira seu primeiro single. Com temática religiosa, “Sou teu filho” foi composta, gravada e produzida pelo próprio Lucas. A canção está disponível no YouTube e nas plataformas de streaming.

Lucas é instrumentista, e seu repertório inclui violão, guitarra, baixo e saxofone, além do canto – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Compositor e músico na igreja onde frequenta, Lucas fez um curso de produção musical para trabalhar as músicas que criou. A partir dessa qualificação, produziu a canção “Sou teu filho”. A captação do som foi feita em casa, em um home studio montado com alguns equipamentos básicos que comprou.

“Como hoje em dia tudo é muito caro e no mundo da música não é diferente, resolvi por hobby aprender um pouco de produção musical pela internet e pude aplicar os conhecimentos adquiridos no curso em minhas composições”, disse o músico.

A canção teve como backing vocals o trio “Ar que respiro”, da cidade de Caraguatatuba (SP). Lucas calcula que levou três meses para produzir a canção até deixá-la pronta para divulgação. Para isso, ele contou com os professores do curso de produção musical e com o apoio do grupo Compositores de Música Cristã do Brasil, do qual faz parte.

“Foi complicado fazer a captação, masterizar, mixar e deixar no volume certo para colocar na plataforma. Mas tenho alguns contatos na música, fui perguntando, até chegar no ponto de bater o martelo”, explicou o músico ao LIBERAL.

Formado em Engenharia Civil, a música sempre esteve presente em sua vida, estimulada pelos pais. O palco para trabalhar com a arte foi a igreja, onde toca louvores e apresenta suas composições.

Seu primeiro single que lançou foi inspirado em um sermão. “A música ‘Sou Teu Filho’ foi pensada como forma de fixar a mensagem e mostrar que, pela obediência à Deus, temos bênçãos diárias”, declarou.

Lucas é instrumentista, e seu repertório inclui violão, guitarra, baixo, saxofone, além do canto. Ele também sabe o básico de acordes de piano, teclado e bateria. O músico revelou que está produzindo mais duas composições, e que o próximo lançamento está previsto para junho.