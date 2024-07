Com shows, Festival Gastronômico de Inverno de Santa Bárbara começa no próximo domingo

Evento será realizado em frente ao Parque Araçariguama, com entrada gratuita

O Festival Gastronômico de Inverno de Santa Bárbara d’Oeste terá início no próximo domingo, dia 21, com uma programação “saborosa” de shows. O evento será realizado em frente ao Parque Araçariguama, com entrada gratuita.

O festival tem início às 16h e segue até às 21h. Nos outros dois dias de realização, segunda (22) e terça-feira (23), o evento tem horário diferente, das 18h às 22h.

Além da variedade gastronômica, a feira gastronômica trará atrações culturais e a Feira do Artesanato. Duas bandas sobem ao palco do evento por dia, iniciando por GTC (17h) e Banda Ska7 (19h), no domingo.

Na segunda é a vez das bandas Soul Blues (19h) e The New Drunks (21h). Encerrando a edição de inverno do festival, os grupos Old Hunters (19h) e Nova Califórnia (21h).

Na parte gastronômica serão comercializados 12 pratos livres e 12 temáticos, inspirados nos “150 anos da Imigração Italiana no Brasil”. O evento ainda terá cinco opções vegetarianas e pratos para pessoas com alimentação restrita.

O público encontrará no cardápio do festival opções como sopa minestrone e lasanha à bolonhesa. Nas parte de sobremesa estão pratos como o pastel de Laka com uva.