Com reforma concluída, Teatro Manoel Lyra retoma atividades neste mês

O Teatro Municipal “Manoel Lyra”, de Santa Bárbara d’Oeste, será entregue à população com uma cara nova. A reforma interna da sala de espetáculos foi concluída, com substituições de poltronas e carpetes, acessibilidade e troca do piso do palco. Desde a inauguração do teatro, há 26 anos, apenas intervenções pontuais internas haviam sido realizadas.

A nova poltrona promete ser mais confortável, tem assento mais alto e um encosto fixo, além de uma nova cor: preta, substituindo o antigo bordô. Agora o Teatro atende um Plano de Acessibilidade, oferecendo poltronas para obesos, bem como para pessoas com mobilidade reduzida e espaços para cadeirantes com acompanhantes.

Prefeitura retomará as atividades no Teatro Manoel Lyra – Foto: Imprensa – Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste

O palco do Teatro foi substituído por assoalho com sistema de amortecimento que oportuniza uma melhor experiência aos artistas, especialmente da dança. Além das substituições das poltronas e carpete, o local também acaba de receber a substituição de parte do forro lambril, e é preparada a higienização completa das paredes internas.

A instalação das 584 novas poltronas é a última etapa do processo. Concluída esta fase, a Prefeitura retomará as atividades no espaço cultural, respeitando todas as condições do Plano São Paulo e atendendo os espectadores com máxima segurança.

O LIBERAL procurou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, com a intenção de revelar detalhes sobre a programação de reabertura do Teatro. O secretário respondeu que a programação já foi decidida e será divulgada nos próximos dias.

“Sonhamos e planejamos, a pedido do prefeito Rafael Piovezan, com muita antecedência e responsabilidade a reforma interna do Teatro. E nosso principal objetivo é acomodar com grande conforto o público que prestigia as apresentações nesse espaço, bem como torná-lo ainda mais competitivo e atrativo para produções de São Paulo e de outros estados que procuram salas de espetáculos capacitadas para grandes apresentações”, comentou Felix em nota divulgada à imprensa.

Também em nota, o prefeito Rafael Piovezan cumprimentou os profissionais da pasta e demonstrou respeito aos artistas de todos os segmentos, que disse serem fundamentais em um período em que todos precisamos da arte. “Valorizamos a cultura. Uma das maiores salas de espetáculo de toda a região aguarda a sua presença!”, complementou Piovezan.