Com Paralamas e CPM 22, Rock Fest anuncia atrações de 2023

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (MDB), anunciou nesta sexta-feira (30) as atrações principais do Santa Bárbara Rock Fest 2023. O festival acontecerá entre os dias 25 e 27 de agosto e terá no line-up Paralamas do Sucesso, CPM 22, Biquini Cavadão, Detonautas, Supercombo e Crypta.

O evento será realizado no Complexo Usina Santa Bárbara. Na sexta-feira que abre o Rock Fest, 25, o palco será de Crypta e CPM 22. No sábado, 26, Supercombo e Biquini Cavadão serão os responsáveis por agitar o público, enquanto que no domingo, 27, dia de encerramento do festival, sobem ao palco Detonautas e Paralamas do Sucesso.

De acordo com a Prefeitura de Santa Bárbara, organizadora do evento, o restante das atrações será divulgado nos próximos dias. A expectativa é de apresentações de bandas do município e da região. O Rock Fest possui entrada gratuita. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco

Confira a programação de momento: