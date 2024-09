Com novo álbum, Dilsinho se apresenta no Roteiro Gastronômico de Americana neste domingo

Cantor será responsável pelo encerramento do evento no portal de entrada da cidade; dia ainda terá premiação de melhor prato

O cantor Dilsinho faz show na noite deste domingo (1º) no Roteiro Gastronômico de Americana, na Avenida Antônio Pinto Duarte, região do portal de entrada da cidade. A partir das 20h, o pagodeiro apresenta ao município a Turnê Diferentão, em alusão ao seu último álbum lançado. A entrada é 1 kg de arroz ou 1 litro de óleo.

Dilsinho se apresenta neste domingo no Roteiro Gastronômico de Americana – Foto: Dani Valverde/Divulgação

Lançado em junho, o “Diferentão 2” é a continuação do projeto anterior de Dilsinho, “Diferentão”. O novo álbum tem sido liderado pela música “Passada de Mão”, gravada em parceria com a sertaneja Ana Castela e que ultrapassa 77 milhões de reproduções no serviço de streaming Spotify.

Além disso, o repertório conta com “Sou Pagodeiro”, música que é uma versão em português do sucesso “Love Yourself”, do cantor canadense Justin Bieber. A letra conta a história de um casal que tem gostos diferentes e, por isso, não dá certo.

Dilsinho ainda carrega sucessos como “Péssimo Negócio”, “Refém” e “Baby Me Atende”. Ao longo da carreira, fez parcerias com nomes de peso do pagode, como Sorriso Maroto, Mumuzinho, Menos é Mais, além de artistas de outros gêneros como a cantora pop Luísa Sonza e a dupla sertaneja Henrique e Juliano.

Para o evento em geral, os portões serão abertos ao meio dia. O Roteiro Gastronômico faz parte da comemoração dos 149 anos de Americana, celebrados na última terça-feira (27). O cardápio prevê 35 pratos diferentes, com opções que variam entre salgados e doces.

Shows e premiação

Além de Dilsinho, o dia terá outras atrações. Das 14h às 19h, o som será comandado pelo DJ Pirulito, que fará uma pausa entre 16h30 e 18h para o pagode do Já Tá Dentro. Das 19h às 20h, haverá o anúncio dos vencedores e a entrega da premiação do Concurso Gastronômico.

A premiação é feita em votação popular. Por meio do site da prefeitura (americana.sp.gov.br), o público avalia os pratos inscritos com base em critérios como sabor, apresentação, criatividade, custo-benefício e atendimento. Neste domingo, os votos serão contabilizados até as 17h.

Trânsito alterado

Para a realização do evento, o trânsito da região do portal foi alterado, com a interdição da Avenida Antônio Pinto Duarte. A via permanecerá fechada em toda a extensão no sentido Rodovia Anhanguera (SP-304), a partir da Avenida Nossa Senhora de Fátima até o portal.

No sentido Centro, por fim, a interdição começa na altura do portal e vai até a Rua São Vito. As alternativas para os motoristas são as ruas São Gabriel e Orlando Dei Santi. Ao longo da via, os cruzamentos estão abertos, mas sem acesso à Antônio Pinto Duarte.

*Estagiário sob supervisão de Valéria Barreira