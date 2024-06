Com novas emoções em cena, Divertida Mente 2 estreia nesta quinta

As emoções que dominavam a mente da pequena Riley já são conhecidas pelo público da Pixar. Em Divertida Mente 2, que chega aos cinemas nesta quinta-feira (20), a personagem está entrando na adolescência e quatro novos sentimentos surgem para acompanhá-la nessa nova jornada.

O novo filme retorna à mente da adolescente Riley durante o momento em que a sede de seus sentimentos (sua mente) está passando por uma demolição repentina para dar lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções.

Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojo, que há muito tempo administram uma operação bem-sucedida em todos os sentidos, não têm certeza de como se sentirão quando a Ansiedade aparecer.

A nova emoção, no entanto, não vai ser a única a conturbar a sede de sentimentos e a mente de Riley. Ela está acompanhada de mais quatro integrantes: Vergonha, Inveja, Tédio e Nostalgia.

Segundo a diretora do longa, Kelsey Mann, “a Ansiedade pode ser nova para a equipe, mas ela não é do tipo que fica em segundo plano. Isso faz muito sentido se você pensar em termos do que se passa dentro de nossas mentes”, disse.

A produção é continuação da animação de mesmo nome lançada em 2015, que tornou-se um grande sucesso entre o público de diferentes idades.

Divertida Mente 2 dá indícios de que também fará sucesso, ao menos na venda de ingressos. De acordo com levantamento do Bolavip Brasil, o filme já é a segunda maior bilheteria da história da Pixar, estúdio de animação responsável pela produção do longa.

O marco foi atingido após o primeiro final de semana de exibição nos Estados Unidos, com a arrecadação de 154,2 milhões de dólares. Divertida Mente 2 ficou atrás apenas de outra sequência, “Os Incríveis 2”, que movimentou 182,6 milhões.

Sequência também conta com star talents

A dublagem brasileira das novas emoções de Divertida Mente 2 também contará com os chamados “star talents” – termo referente à presença de uma celebridade ou influenciador na produção.

As vozes das cinco emoções que já faziam parte do “elenco” no primeiro filme de Divertida Mente foram feitas com celebridades e continuam mantidas.

Alegria é Miá Mello, a Raiva é dublada por Leo Jaime, Nojinho ganha a voz de Dani Calabresa, Katiuscia Canoro é a Tristeza, enquanto Otaviano Costa é o Medo.

O elenco de “estrelas” do novo filme conta com Tatá Werneck dando voz a Ansiedade, e Eli Ferreira ao Tédio.

O restante das novas emoções ficou a cargo de dubladores profissionais: Gaby Milani é a Inveja e Fernando Mendonça é a Vergonha.

PROGRAMAÇÃO CINEMAS

Moviecom – Tivoli

Divertida Mente 2

Qui., sex., seg., ter., qua. – 14h50, 16h, 16h30, 17h, 18h10, 18h45, 19h10, 19h40 e 20h15

Sáb., dom., feriado – 13h50,14h50, 16h, 16h30, 17h, 18h10, 18h45, 19h10, 19h40 e 20h15

Dom. – 11h

Bad Boys: Até o Fim

Qui., sex., seg., ter., qua. – 17h20 e 21h45

Sáb., dom., feriado – 14h10, 17h20 e 21h45

Planeta dos Macacos

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb., dom., feriado – 20h50

Assassino por Acaso

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb., dom., feriado – 15h

Multiplex – Villa Multimall

Divertida Mente 2

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb., dom. – 14h, 14h40, 16h10, 17h, 18h20, 19h, 20h30 e 21h

Bad Boys: Até o Fim

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb., dom. – 17h, 19h30 (leg) e 21h40

Garfield: Fora de Casa

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb., dom. – 14h30