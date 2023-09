Com muita ação, ‘Os Mercenários 4’ estreia nesta quinta-feira

As lendas estão de volta e trouxeram reforço. Nesta quinta-feira (21), ‘Os Mercenários 4’ chega aos cinemas de todo o Brasil. O quarto longa de uma das franquias de ação mais famosas da história conta com a participação de grandes nomes, como Sylvester Stallone, Jason Statham, Megan Fox e 50 Cent.

Sylvester Stallone tem participação reduzida no novo filme da franquia, que tem Jason Statham como protagonista – Foto: Distribuição Imagem Filmes

Em ‘Os Mercenários 4’, a nova missão do grupo é impedir que Rahmat, um ex-negociador de armas com o governo inglês, e dono de um exército particular, entregue a um cliente um detonador de armas nucleares que destruirá o mundo. A perseguição repleta de ação levará o grupo por diversos países, num perigoso jogo de gato e rato.

Não há dúvidas de que o elenco escalado para a continuação da franquia é repleto de estrelas, inclusive com o “dinossauro” dos filmes de ação Stallone, mas sua participação é um pouco menor desta vez. A estrela do filme é Jason Statham, que vive mais uma vez Lee Christmas.

Também foram escalados para a empreitada os atores Dolph Lundgren e Randy Couture, integrantes do elenco principal da saga, acompanhados de Tony Jaa, Iko Uwais, Jacob Scipi, Levy Tran e Andy Garcia.

Nomes de peso foram adicionados ao elenco em novo filme da franquia – Foto: Distribuição Imagem Filmes

A franquia

Os Mercenários estreou nas telonas em 2010, uma história escrita, dirigida e estrelada por Sylvester Stallone. A trama começou em um grupo de mercenários de elite que foram encarregados de uma missão para tirar um ditador latino-americano. Na aventura, descobrem que ele é apenas um fantoche.

O sucesso entre o público foi tamanho que o filme alcançou a 10ª posição entre os “maiores lançamentos independentes de todos os tempos”. Só no dia de estreia, Os Mercenários alcançou $13.3 milhões em bilheteria e $274,470,394 ao fim da exibição nos cinemas do mundo.

A sequência não ficou para trás e ultrapassou o primeiro filme em arrecadação. Com lançamento em 2012, o segundo longa arrecadou $312.5 milhões. O terceiro levou a bagatela de $ 214,7 milhões.

O ator Jason Statham acredita que o sucesso da franquia se deve, além das sequências de ação de tirar o fôlego, também ao tema da camaradagem e confiança entre amigos.

“Stallone criou esses personagens, e nos deu a identidade dentro deles, somos esses caras que não conseguem navegar pela vida em geral, e eles só são bons quando estão juntos salvando o mundo. São personagens identificáveis, em vez de serem robôs indestrutíveis, que não sentem dor e nunca são atingidos.”

Outro destaque são as cenas de luta. Statham destaca que os atores principais gostam de lutar, mesmo fora dos sets, por isso têm uma preparação física e são ótimos nessas cenas do longa.

Onde assistir ‘Os Mercenários 4‘

Santa Bárbara d’Oeste

Moviecom – Tivoli Shopping (Dublado)

Sessões quinta e sexta-feira: 17h10 / 19h20 / 21h30

Sessões final de semana: 15h / 17h10 / 19h20 / 21h30

Sumaré

Cineflix – Parque City Sumaré (dublado)

Sessões todos os dias: 14h40 / 17h / 19h20 / 21h40

Hortolândia

Cinesystem