Com Lady Gaga, ‘Coringa: Delírio a Dois’ é a principal estreia da semana

Um dos vilões mais aclamados da cultura pop está de volta. “Coringa: Delírio a Dois” chega oficialmente aos cinemas de toda a região nesta quinta-feira. O drama é a continuação de “Coringa”, de 2019, que rendeu 11 indicações e dois Oscars ao filme, incluindo a estatueta de Melhor Ator para Joaquin Phoenix, que dá vida ao protagonista, que tem o nome de Arthur Fleck.

Desta vez, Joaquin Phoenix dividirá a tela com a cantora e atriz Lady Gaga, que interpreta Arlequina. A dupla viverá um casal delirante que busca a todo momento promover o caos – por isso, “Delírio a Dois”. Na direção, Todd Phillips segue à frente do filme, prometendo seguir com a ousadia que consagrou a produção de 2019.

Joaquin Phoenix e Lady Gaga contracenam em “Coringa: Delírio a Dois” – Foto: Warner Bros. Pictures/Divulgação

“Coringa: Delírio a Dois” conta o desenrolar da história após os crimes cometidos por Arthur Fleck, que é levado ao Asilo Arkham, onde fica preso enquanto aguarda o julgamento. Lidando com suas questões mentais, o protagonista conhece Arlequina, que, com certa dose de loucura, faz com que o Coringa se sinta completo.

Além da amante, o protagonista descobre uma forte conexão com a música. No trailer do filme, Arthur Fleck está envolto pela música “What The World Needs Is Love”, canção escrita na década de 1960 e que ganhou notoriedade na voz da cantora Jackie DeShannon. “Usamos a música para nos recompor. Para amenizar nossas fraturas internas”, diz o protagonista na prévia.

Investimento

Após o sucesso do primeiro filme, a continuação recebeu grande investimento da Warner Bros., que investiu cerca de 200 milhões de dólares na produção de Coringa 2. A título de comparação, o filme de 2019 teve orçamento de 60 milhões de dólares, para um faturamento de 1 bilhão de dólares nas bilheterias de todo o planeta. Para o primeiro fim de semana de exibição, a Warner estima um faturamento de 70 milhões de dólares, o que seria equivalente a cerca de R$ 380 milhões na cotação atual.

Nos cinemas Moviecom, do Tivoli Shopping, e no Multiplex, do Villa Multimall, o filme será exibido nas versões dublada e legendada. A obra tem a duração de 2h18 e classificação indicativa para maiores de 16 anos.

Sinopse

Em “Coringa: Delírio a Dois”, Arthur Fleck está institucionalizado em Arkham à espera do julgamento por seus crimes como Coringa. Enquanto luta com sua dupla identidade, Arthur não apenas se depara com o amor verdadeiro, como encontra a música que sempre esteve dentro dele.

Confira a programação da semana

Moviecom – Tivoli Shopping

Coringa: Delírio a Dois

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 16h, 17h15, 18h45, 20h, 21h10

Qui., Sex., Sáb. Dom., Seg., Ter. e Qua. – 16h15 e 21h30 (leg.)

Sáb. e Dom. – 14h30, 16h, 17h15, 18h45, 20h, 21h10

A Forja: O Poder da Transformação

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 19h10

Transformers: O Início

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 19h00

Juvenal e o Dragão

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h20

Sáb. e Dom. – 13h45 e 15h20

Os Fantasmas Ainda Se Divertem

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 21h40

Princesa Adormecida

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h30

Vovó Ninja

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 17h00

Robô Selvagem

Sáb. e Dom. – 14h10 e 17h

Meu Malvado Favorito 4

Sáb. e Dom. – 14h

Multiplex – Villa Multimall

Coringa: Delírio a Dois

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 19h

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 16h20 e 21h30 (leg.)