Com início neste sábado, Cena Bárbara tem 30 atrações na programação

A Mostra de Teatro “Cena Bárbara”, de Santa Bárbara d’Oeste, começa neste sábado (16) com uma programação repleta de apresentações, intervenções artísticas, oficinas práticas, e encontros para profissionais da cena da arte. São 30 atrações gratuitas no total, que estarão distribuídas ao longo da próxima semana. O evento ocorre até o dia 24 de setembro.

Com nove atrações no primeiro dia , a abertura oficial será marcada pelo espetáculo “Fagulha”, do Núcleo Ás de Paus, de Londrina. “[Eles] têm um trabalho muito interessante, representam uma força resistente do teatro de grupo, e que vem esse ano para abrilhantar”, disse Lays Ramires, da Cia Arte Móvel, que promove o evento.

Espetáculo “Fagulha” abre oficialmente o Cena Bárbara – Foto: Valéria Felix

No espetáculo, um pássaro aparece para dois viajantes, Aurora e Perigeu, e os leva até um “vão do mundo”. Neste lugar, amontoado às ruínas de tudo aquilo que foi ou vai ser um dia, vive Terreno. Ali, os três passam a compartilhar a mesma terra e testemunham a anunciação de uma tempestade devastadora. Para sustentar o céu e conseguir tecer o amanhã, os viajantes são convocados a deixar pelo caminho tudo aquilo que precisa morrer.

A apresentação será às 11h30, na área externa do Centro de Memórias “Antonio Carlos Angolini”. Ainda durante a manhã, o espaço cultural recebe outras seis atividades. No início do dia, às 9h10, um caminhante querendo compartilhar histórias de outros tempos, povos, animais e crianças, interage com o público na atração regional “Montando Histórias”, da Casa Dois João.

Em seguida, às 9h45, a Cia de Dança e Teatro JK invade o espaço com a apresentação “Hip Hop Connection e Kpop”. A intervenção artística do Núcleo Artístico Corpus, de Santa Bárbara d’Oeste, começa às 10h, com “dois pedaços” de gente que se encontram para brincar, mas em certo momento percebem que o espaço entre eles começa a ficar apertado demais.

“Cordéis para dar conta” está na programação do primeiro dia de mostra teatral – Foto: Divulgação

Antes de “Fagulha”, ainda antecedem três atrações: a intervenção “Cordéis para dar e contar”, às 10h10; o Maracatu Estação Quilombo, de Americana, às 10h25; e “Canta Curumim”, às 10h40.

A programação do sábado retorna durante a tarde no “Encontro de Partilha: Espaços de Resistência”, às 15h30, no Espaço Arte-Móvel, na Rua João Pessoa, 601, no Planalto do Sol. A mediação será feita por Carlos Justi, gestor do Teatro Fábrica das Artes, de Americana, junto com Otávio Delaneza, da Cia Arte-Móvel

“O encontro é justamente para falar um pouco sobre grupos que conseguem – mesmo aos trancos e barrancos, mesmo sem fomento, mesmo com pouco olhar para as artes da cena e para a importância de coletivos artísticos atuantes no estado inteiro de São Paulo – manter espaços que recebam apresentações ou que sejam pontos de encontros, de oficinas, como é o nosso espaço”, disse Lays.

A programação do primeiro dia encerra às 20h, de volta ao Centro de Memórias, com “Maria Peregrina”, três histórias distintas que se envolvem em um drama cômico.

Teatro do Kaos encerra primeiro final de semana com “Até Que Tu Te Tornes Verde” – Foto: Divulgação

Programação continua no domingo

A programação do Cena Bárbara continua no domingo (17), com três atrações. Às 9h, no Espaço Arte-Móvel, o ator Eduardo Okamoto lê algumas das experiência que teve com diferentes artistas com origem nipônica na oficina “Práticas Corporais Para o Cultivo de Si”.

Durante a tarde, a conexão artística acontece de forma online com a live “O teatro de grupo sob a perspectiva de Julia Varley”, do Odin Teatret, da Dinamarca. A conversa acontece às 15h30 no Instagram oficial do Cena Bárbara. Encerrando o dia, às 20h, no Ceu das Artes, é a vez da encenação “Até que tu te tornes verde”, do Teatro do Kaos.