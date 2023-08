Com entrada gratuita, Ameriafro acontece neste sábado, no Civi

Será neste sábado (19) a terceira edição da AmeriAfro – Feira de Arte e Cultura Afro-Brasileira, evento voltado para a valorização da cultura negra, assim como fomentação da economia criativa para a população negra. Das 12h, às 22h, no Civi (Centro de Integração e Valorização do Idoso), em Americana, a feira abrangerá música, literatura, artesanato e comidas típicas, com entrada gratuita.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Durante o dia de evento, a AmeriAfro contará com atrações musicais e culturais que perduram entre os diversos estilos existentes na cultura afro, incluindo roda de conversa na área literária e falas de militantes acerca do movimento. De acordo com uma das organizadoras da feira, Adriana Brasil, o intuito é colocar em pauta a questão cultural.

“A feira tem o foco de pautar as questões étnico-raciais, a questão da divulgação da rica cultura afro-brasileira”, disse ao LIBERAL. Um dos destaques fica pela participação do militante Benedito Barbosa, o Seu Dito Preto.

“Temos o seu Dito Preto, que é uma referência em militância para nós na cidade. Nos faz acreditar que a gente tem que seguir, que estamos no caminho correto em buscar e persistir com a feira”, completou a organizadora.

De modo geral, como define Adriana, a feira tem o objetivo de democratizar a cultura em Americana, para colaborar no sentimento de pertencimento ao município. Um exemplo é a venda de produtos por parte dos expositores que não são encontrados com frequência no comércio.

“Uma coisa muito interessante é a boneca preta, que a gente não tem facilidade de achar para as nossas filhas, mas na feira tem”, disse.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Além de Adriana, participam da organização Cristiane da Silva Souza e Roberto Mendes dos Santos.

O Civi fica na Rua Major Rehder, 650, Centro. Mais informações no Instagram @ameriafro. *Estagiário sob supervisão de Valéria Barreira.