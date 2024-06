Com Denise Fraga, Teatro Municipal ‘Manoel Lyra’ será reinaugurado no próximo dia 26, em Santa Bárbara

O Teatro Municipal “Manoel Lyra”, de Santa Bárbara d’Oeste, será reinaugurado no dia 26 deste mês, data em que completa 29 anos de existência, e contará com a apresentação do espetáculo “Eu de Você”, da renomada atriz brasileira, autora e também produtora de teatro e cinema Denise Fraga. O horário ainda não foi divulgado.

Com entrada gratuita, “Eu de Você” é uma montagem criada em sala de ensaio, que combina narrativas reais com a colaboração do público e abre espaço para reflexões sobre a condição humana e o poder da arte.

Teatro Municipal “Manoel Lyra”, em Santa Bárbaraa – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

O espetáculo será apresentado em parceria entre a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e Associação Paulista dos Amigos da Arte.

A peça marca a entrega oficial de um novo teatro. O projeto executado dispõe da troca do telhado, remodelação de toda a fachada, reforma dos sanitários públicos localizados no hall de entrada, reforma do café, ampliação e reforma de todo o hall de entrada, com novo piso, iluminação e decoração, troca de todo o piso externo, inclusive do passeio público e novo paisagismo, além da reforma de todo o pavimento superior, onde encontra-se instalada a Secretaria de Cultura e Turismo e pintura do prédio.

O projeto contou também com a reforma dos dois camarins do piso térreo e dois camarins do piso superior do teatro, visando oportunizar comodidade e conforto aos artistas.

Anteriormente, outras manutenções significativas foram realizadas no teatro. O piso do palco foi substituído por assoalho com sistema de amortecimento que oportuniza uma melhor experiência aos artistas, especialmente da dança, que se apresentam na cidade. Houve ainda as substituições das poltronas e carpete e da parte do forro lambril, além de obras de melhoria no acesso externo ao palco.

‘Eu de Você’

A peça é costurada com referências da literatura, música, imagens e poesia, buscando romper as fronteiras entre o palco e a plateia, entre fato e ficção.

A dramaturgia da peça é assinada por um grupo de talentosos artistas, incluindo Luiz Villaça, Cassia Conti, André Dib, Kenia Dias, Fernanda Maia, Simone Mina, Rafael Gomes, José Maria, além da própria Denise Fraga.

Juntos, eles criaram um texto inédito baseado em uma extensa pesquisa sobre a interseção entre a vida comum e a arte, trazendo à tona histórias vividas por personagens brasileiros anônimos e célebres.

Denise Fraga

Em sua carreira, ela acumula participações em diversos espetáculos teatrais, programas de televisão, novelas e filmes. Entre suas obras mais conhecidas estão “Galileu Galilei”, “Chorinho”, “Sem Pensar”, “A Alma Boa de Setsuan”, “A Quarta Estação” e “Trair e Coçar é só Começar”.

Denise conquistou importantes prêmios nacionais e internacionais ao longo de sua carreira, destacando-se no Grande Prêmio Brasil, no Festival de Cinema de Gramado, no Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes), no Festival Internacional de Cinema Latino Americano de Havana e no Festival de Cinema de Brasília, onde recebeu o prêmio Kandango.

O teatro

Inaugurado em 26 de junho de 1995, o Teatro Municipal “Manoel Lyra” (Rua João XXIII, 61, Centro) foi um espaço criado para resgatar a emoção, o interesse e o desenvolvimento cultural de Santa Bárbara d’Oeste.

O teatro é palco de diversas manifestações culturais: teatro, dança, shows musicais, palestras, workshops, orquestras, entre outros. Por ano, pelo menos 45 mil pessoas prestigiam apresentações na sala de espetáculos barbarense.

O local tem capacidade para 596 pessoas, sendo 584 poltronas, seis poltronas para obesos e seis lugares para cadeirantes, contando com quatro camarins (dois superiores e dois inferiores), palco italiano com 12 metros de boca e 9 metros de profundidade, além de uma excelente acústica.

O espaço é ícone da cultura e patrimônio da história barbarense e recebe o nome de um pioneiro do teatro no interior paulista: Manoel Lyra, artista barbarense que dedicou sua vida à arte dramática de forma apaixonada e incansável.

Solicitação de uso

A solicitação de uso do Teatro Municipal “Manoel Lyra” pode ser feito por meio do site. O objetivo é planejar e organizar totalmente de forma online a agenda 2024, junto dos artistas e produtoras, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Até dezembro deste ano a sala de espetáculos já conta com 41 solicitações de locações.

Em caso de dúvidas, a Secretaria de Cultura e Turismo atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, pelo e-mail agendacultura@santabarbara.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3455-7000.