Com conceito futurista, artista independente lança novo videoclipe

O sétimo capítulo da sequência de videoclipes do artista independente Charli ON chega às plataformas digitais neste domingo (17). Desta vez, o cantor aplicou um conceito futurista à obra, que tem a cidade de Americana como cenário. Um evento que acontece hoje, às 14h, no Tricz Park, marca o lançamento do clipe.

Lançamento de Charli ON, “Estrela Dourada” tem Americana como cenário e conceito futurístico dos anos 80 – Foto: Arthur H. Silva

No estilo pop retrowave com grande influência no hip-hop, a música “Estrela Dourada” também tem inspiração no trabalho de The Weekend. O processo criativo para a composição surgiu em um momento de vivência intensa do cantor.

“Minha advogada havia me dito que eu teria que voltar para a prisão e isso me deixou com o corpo e a mente em ebulição, vivendo cada segundo como se fosse o último”, contou Charli ao LIBERAL.

O clipe da música chega às plataformas hoje, e é uma sequência imediata do último lançamento do artista, “Goddamn Bullets”. Com a Avenida Antônio Pinto Duarte e a pista de skate Tricz Park como plano de fundo, o videoclipe de “Estrela Dourada” adota um tom futurista dos anos 80.

A produção contou com figurinos especiais, como um óculos de realidade aumentada, coreografia de dança, maquiagem artística e um carro BMW, que é referenciado na letra da música. Além disso, os efeitos visuais foram produzidos por uma empresa especializada em produção de vídeos 3D, a Verso Studios.

A produção do vídeo ficou sob responsabilidade do videomaker Samurai, conhecido no meio musical por produzir videoclipes de grandes artistas como Anitta, Marcelo Falcão e Larissa Manoela.

De acordo com Charli, a gravação foi dura e exaustiva, mas o entrosamento entre os participantes – nítido no making off no perfil do artista (@charli.on) – fez com que o processo ficasse divertido.

EVENTO. O lançamento oficial do videoclipe de “Estrela Dourada” acontece no evento “Em busca da batida perfeita”, às 14h, na pista de skate Tricz Park, localizado na Rua Orlando Dei Santi, 180A, no Campo Limpo, em Americana.

Além da exibição do clipe, Charli ON também fará uma apresentação com músicas consagradas e algumas inéditas. O evento contará com os DJs Richá, LW e Carloz Sants.

Os valores para participação variam de R$ 15 a R$ 45. Os interessados podem entrar em contato com o local do evento pelo Instagram @trickz_park.