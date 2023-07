Com cenas gravadas na região, ‘Tração’ estreia no cinema

Estreou na quinta-feira (29) o filme de ação “Tração”, dirigido e produzido pelo americanense André Luis. Com grandes nomes no elenco, como Fiuk, Nelson Freitas, Marcos Pasquim, Paola Rodrigues e Bruna Altieri, o longa foi gravado na região, inclusive com uma locação no LIBERAL.

Cena do filme ‘Tração’; na região, produção pode ser vista em salas de Campinas – Foto: Divulgação

O filme conta a história de cinco amigos que são convidados pelo político DiMello (interpretado por Nelson Freitas) a participar de uma competição de motocross. Após a corrida, o grupo acaba caindo em uma cilada, e vai precisar de suas habilidades de motociclismo para escapar.

Além de dirigir e produzir, André também atuou no longa. Ele contou que os principais desafios do projeto foram as restrições da pandemia, que atrapalharam as gravações, e o levantamento de recursos, já que o filme é independente. Por outro lado, a produção conseguiu gravar uma cena pioneira com o salto de uma moto em um cânion. André destaca que uma cena semelhante foi gravada dois meses depois pelo ator Tom Cruise para o novo “Missão Impossível”.

O filme estava previsto inicialmente para chegar em cerca de 200 salas de cinema no país, mas acabou emplacando em apenas 100, já que teve que concorrer com a estreia de “Indiana Jones e a Relíquia do Destino” e a animação nova da Disney, “Elementos”. Na região, chegou em salas na cidade de Campinas.

“Esse é o período mais concorrido do ano porque é o verão americano, cheio de lançamentos. É muito importante que o pessoal vá na primeira semana assistir no cinema, porque é o público desse primeiro momento que vai determinar se vai chegar na segunda semana”, destacou o diretor.