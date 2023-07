Com boa comida e shows ao vivo, Festa do Bom Jesus começa nesta sexta

A 13ª edição da Festa do Bom Jesus tem início nesta sexta-feira (7), no salão de festas da Paróquia do Senhor Bom Jesus, em Americana. Com boa comida e shows ao vivo, o evento irá até o dia 29 de julho. O Grupo Alto Astral e a dupla Lourenço & Lourival são as atrações da programação musical deste primeiro final de semana. A festa tem apoio do Grupo Liberal.

Padre Marcelo Fagundes destacou o caráter familiar do evento – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL



A festa será realizada nos dias 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 deste mês. Para este ano, a expectativa é de 15 mil pessoas por fim de semana, totalizando 60 mil ao fim dos quatro finais de semana de celebração. Localizada na região central da cidade, a festa tem sua boa localização como trunfo.

O padre da paróquia, Marcelo Fagundes, participou nesta segunda-feira (3) do programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580), que também é parceira do evento. Ele afirmou que a festa recebe pessoas de outras cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) graças à boa logística para a locomoção dos visitantes.

“Atende a todas as direções da cidade. Não só da cidade de Americana, mas a gente percebe um grande fluxo de pessoas da nossa região, de Santa Bárbara, Nova Odessa, que vêm prestigiar. O acesso é muito fácil à região central de Americana, então são muitos visitantes de todos os lados”.

A cada fim de semana, duas atrações musicais se apresentam. Nesta sexta-feira de abertura da Festa do Bom Jesus, o samba do grupo Alto Astral animará o público que comparecer ao local. Já no sábado, o show ficará por conta da tradição da dupla Lourenço & Lourival, que apresenta seu repertório de sertanejo raiz.

A dupla Lourenço & Lourival é uma das atrações musicais do primeiro final de semana do evento – Foto: Divulgação



Além do entretenimento, a parte gastronômica se destaca na festa. “Esse também é um grande atrativo, as pessoas esperam esse momento porque realmente lá é tudo preparado com muito carinho”, disse o padre.

Entre as opções, estão pastel, batatas chips e em molho, frango a passarinho, espetinho, cuscuz, crepe e lanche de linguiça, por exemplo, além dos diversos doces.

FAMÍLIAS. “Uma festa onde os filhos levam os pais e os netos levam os avós”. Este é o slogan desta edição da festa e um dos objetivos da organização, de acordo com o padre Marcelo.

“É uma festa que reúne as famílias. Por ser aberta ao público, sem cobrança de ingressos e com uma gastronomia barata, é ideal para as famílias se divertirem. Hoje entendemos ser muito importante essa festa como entretenimento cultural para as famílias”.

“Geralmente ouço os filhos dizerem ‘vou levar meus pais’, e os netos dizerem ‘vou levar meus avós’, então esse é o nosso objetivo, e fazemos de tudo para que isso aconteça”, completou o padre, que entende que a troca entre as gerações na igreja é importante.

Nos demais fins de semana, a Festa do Bom Jesus ainda terá apresentações de Jack & Willian; Rodrigo José; Samba d’ Aninha; Ataíde & Alexandre; AR-40; além de Marcos Paulo & Marcelo.

O salão de festas da Paróquia Senhor do Bom Jesus fica na Rua Dom Barreto, 851, na Vila Jones. *Estagiário sob supervisão de Valéria Barreira