Com 24 atividades teatrais, ‘Cena Bárbara’ começa dia 17

Com número recorde de inscritos, a 7ª edição da Mostra de Teatro “Cena Bárbara” começa na semana que vem. Retomando o formato presencial após ter sido feito online no ano passado, o evento será realizado entre 17 e 25 de setembro, reunindo 24 atividades teatrais em oito espaços culturais de Santa Bárbara d’Oeste, entre espetáculos, oficinas e performances. Todas as atrações são gratuitas. A programação completa está disponível no site do LIBERAL.

De acordo com a Prefeitura, se inscreveram para participar do “Cena Bárbara” 165 grupos de 40 cidades, além de Santa Bárbara d’Oeste. Ligado ao Grupo Di Atus e à Cia Arte-Móvel, as duas companhias teatrais que realizam a Mostra, o diretor Otavio Delaneza destacou que o objetivo do projeto é justamente valorizar o teatro realizado no interior.

“Há muitos artistas fazendo teatro no interior, muitas cidadezinhas que dão a impressão que não tem, mas você encontra artistas atuando nesses municípios. O ‘Cena Bárbara’ quer dar visibilidade a esses grupos, e muitos esperam a Mostra, que já é tradição. Achamos muito precioso o lugar do artista do interior”, defende Delaneza.

Ele lembrou que, através da “Cena Bárbara”, a população da região terá acesso a espetáculos de qualidade e que demandariam deslocamento para outras cidades para serem assistidos. Além de espetáculos barbarenses, há grupos de Araras, Ribeirão Preto, Itupeva, Piracicaba, Presidente Prudente, Ibirá, São José dos Campos, São Sebastião, Rio Claro, Campinas e São Paulo.

“A sétima edição está recheada de trabalhos interessantíssimos – comédia, drama, espetáculo documental, em diferentes gêneros e linguagens. Tem alguns espetáculos que não viajariam pela dificuldade com transporte, mas pelo edital da Mostra é possível”, destaca o diretor.

Os espetáculos que compõem a programação são escolhidos por uma curadoria externa para garantir a isenção do processo. O Grupo Di Atus e a Cia Arte-Móvel participam indiretamente após a escolha, discutindo os temas e se podem ser abertos a todos os públicos.

“Tem pessoas que nos acompanham desde a primeira edição, conhecemos o público que nos prestigia, escolas e plateia espontânea. Tem quem vem de Campinas, Piracicaba, Limeira para acompanhar o festival”, enumerou Delaneza.

A “Cena Bárbara” será realizada no Teatro Municipal Manoel Lyra, Ceu das Artes, Centro Cultural e Biblioteca Profº Léo Sallum, Praça Central, Área de Bem Estar e Lazer Edgard Balam (Praça do Conjunto Roberto Romano), Estação Cultural, Parque Taene e Espaço Arte-Móvel. Os ingressos para os espaços com lotação (Teatro, Ceu das Artes e Léo Sallum) serão distribuídos uma hora antes de cada espetáculo.

A Mostra de Teatro “Cena Bárbara” tem execução através do ProAc (Programa de Ação Cultural), por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e Município de Santa Bárbara d’Oeste, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.