Colônia de férias da Casa do Conto, de Americana, trabalhará a criatividade das crianças

Serão quatro dias de oficinas na segunda quinzena de julho; as inscrições para as atividades já estão abertas

A Casa do Conto, projeto mantido em parceria pelas secretarias de Cultura e Turismo e de Educação da Prefeitura de Americana, realiza uma colônia de férias gratuita com atividades que trabalharão a criatividade das crianças participantes.

As oficinas de férias serão realizadas nos dias 16, 17, 18 e 19 de julho, das 13h às 17h, e são voltadas para crianças de cinco a oito anos de idade. Ao todo são 20 vagas por dia e as inscrições podem ser realizadas através do telefone (19) 99706-5361.

Oficinas de férias da Casa do Conto terão momentos de atividades, brincadeiras e contação de história – Foto: Francischangelis/Prefeitura de Americana

Cada participante pode ser inscrito em duas oficinas, podendo posteriormente participar das demais, caso não haja o número suficiente de adesão.

Os pais ou responsáveis devem apresentar RG e autorizar o uso de imagem da criança, no ato da inscrição. Serão oferecidos lanches para os participantes.

Cada dia de colônia terá sua própria temática, seguindo uma proposta de atividade, com momento para brincadeiras e contação de história. As atividades realizadas nas oficinas terão em comum o uso da criatividade em trabalhos manuais.

Serão ofertados diversos materiais com texturas e funcionalidades diferentes para que as crianças criem algo, de acordo com a arte educadora, psicopedagoga e escritora Cristina Lazaretti, a Tininha, responsável por conduzir as atividades.

“Eu vejo que as pessoas não deixam as crianças mexerem nas coisas, e tem que deixar mexer e criar. Para mim, os cientistas, os grandes criadores vêm disso. Tem que deixar ‘fuçar’”, disse Tininha.

A oficina do dia 17 será um grande exemplo da proposta da Casa do Conto. Intitulada de “Criando com o que tenho”, a oficina propõe que as crianças criem um objeto útil a partir da customização de sucatas.

A história contada ao fim da programação diária também está interligada à atividade trabalhada na oficina. Neste dia será “A Caixa de Papelão”, conto criado por Tininha, assim como todos os outros que serão apresentados.

“A Casa do Conto não pode nunca perder essa proposta, que é o resgate da leitura, o trabalho literal e da oralidade, então sempre terá uma história”, disse.

Os outros dias contarão com atividades de plantio, confecção de brinquedos antigos e “Master Chef”, com confecção de um caderno de receitas e de pães.

O momento de brincadeira dos quatro dias é voltado para opções sem objetos eletrônicos, visando apresentar jogos antigos, além de aproveitar aquilo que foi confeccionado durante o dia.

No dia 19, por exemplo, a oficina será “Brincando com o Tempo”. As crianças farão cama de gato, cinco Marias, peteca, bolinha de sabão e jogo de botão. “Eu quero que eles tenham essa manualidade”, disse Tininha.

A organizadora ainda planeja abrir a Casa do Conto por mais um dia durante as férias, dessa vez convidando os pais das crianças que participaram das oficinas para conhecer o trabalho que foi desenvolvido com os filhos. A realização do evento será divulgada posteriormente.

Confira a programação

16/7 Oficina ‘Plantando e Semeando Vida’

Proposta: Plantar uma muda de planta (suculenta), plantar uma semente e fazer um repelente natural (citronela)

Brincadeira: Cama de Gato e pula elástico

Momento da História: “A Semente da Verdade”

17/7 Oficina ‘Criando com o que tenho’

Proposta: Criação com sucatas, customização de peças para torná-las úteis

Brincadeira: com os brinquedos construídos

Momento da História: “A Caixa de Papelão”

18/7 Oficina ‘Master Chef: Pão Caseiro e Receitas’

Proposta: confecção de caderno de receitas e “Mão na massa”: fazendo pães.

Brincadeira: diversas (sem materiais)

Momento da História: “O caso do Bolinho”

19/7 Oficina ‘Brincando com o Tempo’

Proposta e brincadeiras: confecção de brinquedos antigos, cama de gato, cinco Marias, peteca, bolinha de sabão e jogo de botão.

Momento da História: “O Enrole Olê”

Oficinas de Férias Casa do Conto

Dias e horários: terça (16), quarta (17), quinta (18) e sexta-feira (19), das 13h às 17h

Local: Casa do Conto

Endereço: Rua Carioba, nº 113 – Jardim Santana, Americana

Participação gratuita