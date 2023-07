Coletivo SHN, de Americana, expõe em galeria de São Paulo

Alma da Rua II, no Beco do Batman, recebe pinturas sobre telas de etiquetas adesivas

A arte nos stickers (etiquetas adesivas) do coletivo SHN, de Americana, aparece como pintura sobre telas pela primeira vez em uma exposição em São Paulo. A mostra foi montada na galeria Alma da Rua II, no Beco do Batman, endereço icônico da arte de rua na capital paulista. A abertura será neste sábado (1°), com visitação gratuita todos os dias, das 11h às 18h, até 10 de agosto. A mostra será a última do coletivo antes de uma turnê pela Europa.

Trabalho do coletivo SHN poderá ser visto até 10 de agosto em São Paulo – Foto: Divulgação

O SHN é um coletivo de arte multidisciplinar que reúne os artistas Eduardo Saretta, Haroldo Paranhos e Marcelo Fazola, de Americana. Com mais de 25 anos de carreira, os amigos de longa data têm atuações diversas nas artes gráficas, arquitetura, vídeo e grandes pinturas.

“A maior novidade dessa exposição é a representação em pintura de adesivos colados. Mas essa variedade de suportes sempre foi um dos nossos desafios. Um desenho que a gente faz pode ser um sticker pequeno, uma camiseta, um emoticon. Gostamos muito desse desafio e de aplicar em vídeo, foto, produtos. Tendo a serigrafia como ponto de partida, trabalhamos vários tipos de suporte e materiais”, disse Fazola em entrevista ao LIBERAL.

A serigrafia foi o ponto de partida para o coletivo. A ideia é a pesquisa de ícones universais, ressignificando o conceito de logotipo e marca em uma abordagem bem humorada e crítica. Apropriação e transformação de imagens, assim como a transposição para diversas mídias é o mote da exposição onde o SHN apresenta 10 pinturas em grande formato como um tributo à cultura dos stickers, em colagens conhecidas como “stickers combo”, onde uma coleção de adesivos é disposta em layout de sobreposição e registra assim o espaço, tempo, pessoas e conexões.

Ainda estarão expostas na galeria mais de uma centena de modelos de gravuras, características do coletivo e impressas em serigrafia em tiragens limitadas, assinadas e numeradas.

A lojinha galeria da Alma da Rua II terá kits de adesivos, camisetas e uma série de produtos com obras do coletivo. Em setembro, o grupo parte para exposições em Portugal, Amsterdã e Inglaterra.

PROJETOS. Fazola contou que o Coletivo SHN está discutindo com a Prefeitura de Americana a produção de um mural no Mercado Municipal para o aniversário da cidade. “Já está fechado, agora estamos entrando nos detalhes finais de aprovação de arte e layout”, explicou Fazola.

O grupo também prepara, em parceria com artistas e amigos, um livro contando a história do coletivo. “Estamos juntos desde 1998, já passamos por diversos formatos e o fio condutor é a amizade”, destacou Fazola.