O MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Americana recebe nesta segunda (4) e terça-feira (5) oficinas de arte gratuitas de lambe-lambe, ministrada pela artista visual, arte educadora e atriz Maria de Lucas, e zine, ministrada pelo Americanazine, coletivo local. Ambas acontecem das 14h às 16h.

A programação integra a exposição SARJETA, promovida pelo coletivo A Sopa Análises Marginais, que está aberta à visitação no MAC, com entrada franca. Para participar não é preciso levar nenhum material e as vagas são abertas para todas as idades, porém menores de 16 anos precisam estar acompanhados de seus responsáveis. As inscrições podem ser feitas pelo Instagram @asopaanalises ou pelo link https://linktr.ee/Asopa.

Oficina promete utilizar linguagem artística acessível e divertida – Foto: Divulgação

Na primeira oficina, ministrada por Maria de Lucas, a ideia é explorar as diferentes possibilidades da técnica de “lambe-lambe”, prática muito importante na cultura de arte de rua, por meio de uma linguagem artística acessível e divertida.

Já na segunda, ministrada pelo Americanazine, com um aspecto mais introdutório, os participantes terão acesso à história do zine, análise de materiais a partir do acervo do Americanazine e produção de zines.

Participantes terão oportunidade de conhecer a técnica e experimentar – Foto: Divulgação

Exposição SARJETA

SARJETA fica em cartaz no MAC até 21 de setembro, com visitação das 9h às 17h, e conta com obras que contemplam a arte independente, em suas mais distintas manifestações, apoiada em linguagem visual ou audiovisual. São 19 trabalhos, divididos em sete categorias de arte independente e descentralizada: artesanato; grafitti; lambe-lambe; performance; produções audiovisuais caseiras; slam e zine.

Os artistas são de São Paulo (capital), Ubatuba e Santa Bárbara D’Oeste; Baixada Fluminense, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Rio de Janeiro (RJ); Brasília (DF); Recife (PE); Guapó (GO); Porto Alegre (RS); Belo Horizonte e Congonhas (MG); Belém (PA).

Durante o mês de julho, a exposição ficou em cartaz no Museu da Imagem e do Som (MIS), em Campinas.

O que é A Sopa?

O coletivo A Sopa surgiu em 2018 e trabalha a partir da curadoria de artistas marginais, a fim de inseri-los em um processo de descentralização e popularização da arte. Desde sua fundação, busca fomentos financeiros em editais públicos, principalmente o ProAC (Programa de Ação Cultural), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo.

O propósito do coletivo é de fortalecer a cena independente artística, proporcionando visibilidade a projetos, trabalhos, coletivos que sejam autônomos e que recebam pouco ou nenhum fomento para promoção de seus conteúdos artísticos e culturais.

ACONTECE:

Oficina de Lambe-Lambe com artista Maria de Lucas

Data: 4 de setembro, segunda-feira

4 de setembro, segunda-feira Horário: das 14h às 16h

das 14h às 16h Local: MAC Americana

MAC Americana Endereço: CCL – Centro de Cultura e Lazer – Av. Brasil, 1293 – Parque Res. Nardini

CCL – Centro de Cultura e Lazer – Av. Brasil, 1293 – Parque Res. Nardini Participação gratuita

Oficina de Zine com Americanzine