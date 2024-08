“Uma aventura de Rô e Tina” é a contação de uma história em forma de dança - Foto: Divulgação

O Coletivo Dançadim estreia no próximo dia 19, em Sumaré, no Anfiteatro do Seminário de Nova Veneza, o espetáculo “Uma Aventura de Rô e Tina”. A peça gratuita terá duas sessões, às 10h30 (com intérprete de libras e audiodescrição) e 16 horas. Em seguida, no dia 24, o espetáculo estará em Hortolândia, na Emef do Jardim Amanda, nos mesmos horários.

Segundo a organização, a montagem é um convite para relembrar momentos simples e cotidianos sob a visão de duas crianças, que, com criatividade e imaginação, transformam lugares e situações em arte.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O coletivo é formado por quatro artistas graduados em dança pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), e resgatou memórias de infância e experiências como professores para criação da obra.

A execução do projeto é fomentada pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa com o ProAC (Programa de Ação Cultural).