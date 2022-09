Colégio Dom Pedro II realiza 1ª Feira de Arte e Literatura

A ação, que conta com parceria do Grupo LIBERAL, tem como objetivo incentivar a leitura e a criatividade

O Colégio Dom Pedro II realiza neste sábado (17), das 8h às 12h, sua 1ª Feira de Arte e Literatura. A ação, que conta com parceria do Grupo LIBERAL, tem como objetivo incentivar a leitura e a criatividade. Com entrada gratuita, a feira é aberta à comunidade.

A 1ª Feira de Arte e Literatura foi idealizada pelos diretores Milena Ferreira e Airton Ferreira Junior. “O ponto principal é resgatar o interesse pela leitura. Mas também buscamos despertar a criatividade e colocar os alunos como protagonistas, além de promover o envolvimento da escola com a família”, explicou Junior.

O evento foi idealizado pelos diretores Milena Ferreira e Airton Ferreira Junior, e terá a participação dos alunos – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

A feira terá rodas de conversa com a escritora Tânia Martinelli, sobre seu livro “Outro Olhar”, e com Raquel Alves, sobre a obra “A menina do espelho”. A programação prevê ainda contação de histórias para os pequenos, com a dramatização do livro “A menina e o pássaro encantado”, de Rubem Alves.

A feira envolveu cerca de 500 alunos, entre 6 e 17 anos, mobilizados em diferentes atividades. Uma delas foi o convite para produção de um livro. Em parceria com a plataforma pedagógica Ciranda do Livro, os trabalhos foram publicados. Cada aluno tem um livro personalizado com sua própria história.

“Eles vão autografar os livros, e as famílias estarão prestigiando. Vai ser um momento de coroação do trabalho dos alunos”, afirmou Junior.

A Feira de Arte e Literatura também terá exposições. Haverá trabalhos feitos pelos alunos a partir das reflexões provocadas pela pintura “O Quarto em Arles”, do impressionista Vincent van Gogh, e também obras inspiradas nos livros lidos.

Uma mostra realizada pelos alunos do ensino médio traz fotografias que abordam temas como racismo, povos indígenas, idosos, órfãos, dependência química e a mulher. “Com os alunos mais velhos, buscamos trazer questões atuais, desenvolvendo o pensamento crítico”, afirmou Junior.

Os visitantes também poderão acessar, através de QR Code, vídeos de opiniões dos estudantes sobre livros; conhecer o RPG, uma modalidade de jogo que prevê contar uma história e encenar acontecimentos; e conferir o trabalho “O Monstro Social”, desenvolvido a partir de sucatas.

O anfiteatro do Colégio Dom Pedro II também terá uma programação. Entre os destaques, estão a apresentação de dança “Cativar é criar laços”, inspirada no livro “O Pequeno Príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry; a palestra “A psicanálise dos contos de fadas”, com o professor Edivan Cardoso; e declamação de poesias autorais dos alunos.