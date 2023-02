Clubes retomam Carnaval em Americana e Santa Bárbara

Flamengo, Clube do Bosque, Esporte Clube Barbarense e Veteranos prepararam programação com matinês e festas noturnas

O tradicional Carnaval de salão, realizado em clubes privados e que marcou época na região, retorna com alta expectativa após dois anos interrompido por conta da pandemia.

Presidente do Flamengo Americana, Mauro Borgatto acredita que o público deste ano vai superar o da última edição, realizada em fevereiro de 2020. O clube preparou duas noites de folia, neste sábado e na segunda-feira, às 22h, e duas matinês, no domingo e na terça-feira, das 15h às 19h.

As matinês no Flamengo, em Americana, atraem foliões de todas as idades – Foto: Arquivo / Liberal

“Quem gosta de Carnaval não vê a hora. Estamos bem animados com a expectativa do pessoal, principalmente crianças, já que as matinês sempre dão mais gente”, explicou Borgatto ao LIBERAL.

No clube Flamengo, as matinês serão animadas pela Turma Trenzinho da Alegria, DJ Pirulito e Palhaço Peteleco. Já as noites terão como atração o samba de Diego Gigante e Banda, as novidades com DJ Bába e, completando a programação, o DJ Pirulito. Os ingressos custam R$ 20 para as noites e R$ 15 nas matinês. Sócios do clube e crianças com até seis anos não pagam.

Quem também apostou na matinê para a retomada foi o Clube do Bosque, em Americana. O salão social vai receber uma festa de Carnaval no domingo, das 15h às 19h. Com o DJ Glenan, a matinê terá marchinhas, axé e músicas infantis, além de pula-pula e escorregador.

Também serão vendidas espuma, serpentinas, confetes, além de serviço de bar e cozinha.

No ano passado, o Clube do Bosque chegou a promover uma festa de Carnaval em abril, já que a festividade foi movida de mês por conta da pandemia, mas a adesão não foi tão alta.

Para este ano, contudo, a organização da festa espera superar os 700 foliões de 2020. Os ingressos custam R$ 30, mas sócios e crianças com menos de 10 anos têm entrada gratuita.

O Esporte Clube Barbarense já começou sua programação na noite de ontem. O Carnaval no espaço segue neste sábado, com matinê das 14h às 18h e festa até 23h30. No domingo, os foliões podem se divertir durante o dia e a noite, com a programação que vai das 14h às 22h30.

A programação retorna na terça-feira, com matinê a partir das 14h, com premiação para as melhores fantasias, e segue com Carnaval das 18h às 23h30.

A programação musical é diversificada, com atrações como a Banda Monallizza, que faz cover do Tim Maia; Grupo Samba e Prosa; Bloco BoraLá e Bateria Classe A. A programação de cada dia está disponível nas redes sociais do Esporte Clube Barbarense. Para os que não são sócios, os ingressos custam R$ 30.

“Tendo como base o pré-Carnaval realizado no último sábado (11), as expectativas são as melhores possíveis”, declarou o diretor social do Esporte Clube Barbarense, Marcio Varella.

O Veteranos, em Americana, programou matinês para o domingo e terça-feira, das 14h às 18h, e Carnaval com flashback no sábado e na segunda-feira, a partir das 21h. Os ingressos custam R$ 10 (matinê) e R$ 30 (noite).