Clube de leitura ‘Leia Mulheres Americana’ divulga programação

O clube de leitura Leia Mulheres Americana divulgou a programação de 2022. Com o objetivo de estimular a leitura de autoras, o grupo realiza encontros online mensais para discussão de obras pré-definidas.

O grupo retoma as atividades em 24 de janeiro com a discussão do livro “E eu não sou uma mulher?”, de Bell Hooks, que faleceu em dezembro do ano passado. Para fevereiro, a leitura será o clássico americano “O sol é para todos”, de Harper Lee. No mês seguinte, o livro será a ficção científica “Kindred – Laços de Sangue”, de Octavia Butler.

A lista do ano inclui ainda obras como “O morro dos ventos uivantes”, de Emily Brontë ; “A vida invisível de Eurídice Gusmão”, por Martha Batalha; e “A vida mentirosa dos adultos”, de Elena Ferrante.

Foram adicionados diferentes gêneros entre as obras, como o livro-reportagem “A guerra não tem rosto de mulher”, da vencedora do Prêmio Nobel, Svetlana Alexijevich; e o livro de ensaios “Por um feminismo afro-latino-americano”, de Lélia Gonzalez.

Criado em 2018, o grupo conta com mediadores para guiar as discussões. Desde o início da pandemia, as atividades estão sendo realizadas na modalidade online, mas as organizadoras pretendem retomar os encontros presenciais ao longo do ano.

A participação é livre e gratuita, mas é recomendado que os participantes tenham lido a obra indicada. Para receber o link para participar do encontro, é necessário enviar uma mensagem à página do grupo no Instagram.

Outras informações podem ser obtidas no Instagram do clube de leitura, o @leiamulheresamericana.