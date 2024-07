Clínica Azultherapy, de Americana, realiza ‘Festa Julina com Propósito’ no próximo sábado

A Clínica Azultherapy, de Americana, realiza no próximo sábado (6), a partir das 12h, a “Festa Julina com Propósito”. Além de seguir os costumes típicos dos eventos do gênero, a festa almeja incentivar a solidariedade e a consciência ambiental.

A clínica é especializada na habilitação e reabilitação neurológica de crianças e adolescentes com deficiências como paralisia cerebral, síndrome de down, autismo e outras condições.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A festa julina inclusiva será aberta à comunidade e terá apresentações de música e dança realizadas pelos pacientes atendidos na clínica. Além disso, terá ainda shows ao vivo e barracas com comidas típicas, com a arrecadação sendo revertida para ONGs e entidades sociais da região.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Além disso, a Festa Julina com Propósito será totalmente sustentável. O material reciclável produzido durante o evento será destinado para instituições que trabalham com reciclagem.

A festa promovida pela clínica carrega ainda o objetivo de mostrar o potencial das crianças atendidas no local, promovendo a inclusão, participação e respeito. A Azultherapy está localizada na Rua dos Jambeiros, 305, na Vila São Pedro.