Cleiton & Camargo retornam à Americana após 20 anos para show na Festa do Bom Jesus

Os sertanejos Cleiton & Camargo retornam para Americana após 20 anos sem se apresentar na cidade. A dupla, com irmão de Zezé Di Camargo e Luciano, é a atração da Festa do Bom Jesus na noite deste sábado (20). O evento tem início às 19h.

A dupla esteve em Americana pela última vez em 2004, ocasião em que fez uma apresentação em uma praça pública. Apesar do tempo, Cleiton conta que estão felizes em poder retornar à cidade para mais um show.

“Para nós é uma grande satisfação voltar. Essa festa é tradicional e muito recomendada”, disse. A novidade para a dupla, no entanto, é o evento que participam na noite de hoje, a Festa do Bom Jesus.

Essa é a primeira vez que eles se apresentam na clássica quermesse americanense, mas a boa fama a precede.

“O nosso escritório, A&R Productions, coincidentemente, está localizado em Americana e eles sempre elogiam esse evento”, contou Cleiton.

O repertório preparado para esta noite é baseado no último DVD da dupla, intitulado “Origens”. A produção faz uma retrospectiva da carreira de Cleiton & Camargo.

“No nosso repertório tentamos agradar a todos, cantando músicas clássicas do passado e também músicas da atualidade”, contou o primeira voz.

O DVD conta com grandes sucessos da dupla em uma versão atualizada, como “Na Hora De Amar”, versão de “Spending My Time”, do Roxette. As adaptações brasileiras de hits internacionais se tornaram a marca de Cleiton & Camargo.

Na conta da dupla também estão sucessos como “Se É Amor Não Sei”, versão de “Take My Breath Away”; “Quando Um Grande Amor Se Faz”, versão de “Cantare è d’amore” do cantor italiano Amedeo Minghi; e “O Meu Anjo Azul”, versão de “Still Loving You”, dos Scorpions.

A produção para o show na Festa do Bom Jesus ainda conta com faixas como “Meu Ponto Fraco”, “Não Posso Ouvir Essa Música”, “Amor no Carro” e “Anjo da Madrugada”.

“Que possamos levar emoção para o público e que as pessoas cantem junto com a gente do começo ao fim”, desejou Cleiton.

A dupla ainda deixou no ar a possibilidade de apresentar alguma música de Zezé Di Camargo & Luciano.

“Para nós é uma honra tê-los como, primeiro, as pessoas que incentivaram a gente na nossa carreira e, segundo, eu ser irmão deles”, disse Camargo. “Já dividimos palcos várias vezes, em shows, em programas de televisão e graças a Deus a gente é muito bem quisto por onde a gente passa”.

O tradicional evento americanense esta na penúltima semana de realização. A Festa do Bom Jesus segue nos dias 26 e 27, sexta-feira e sábado, com shows da Banda Single POP e da dupla Belmonte & Amaraí.