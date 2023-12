Classificados parciais na Lei Paulo Gustavo em Americana são divulgados

A lista completa está publicada no Diário Oficial do Município, no site da Prefeitura de Americana

A lista de classificados parciais na Lei Paulo Gustavo em Americana foi divulgada. O resultado parcial da etapa de avaliação e seleção de projetos inscritos está listado no Diário Oficial do Município da última quarta (6) e desta quinta-feira (7), disponível no site da prefeitura.

Lei Paulo Gustavo foi criada para fomentar a produção cultural no País – Foto: Dener Chimeli / Prefeitura de Americana

O resultado parcial traz 12 inscritos classificados e 13 desclassificados no edital LPG nº 001/2023, que destina o valor total de R$ 80 mil para a seleção de coletivos/grupos e organizações culturais sem fins lucrativos de Americana, desde que tenham prestado contribuição relevante ao desenvolvimento artístico ou cultural no município.

Já o edital nº 002/2023 é voltado a projetos culturais das demais áreas da cultura de Americana (não audiovisual), com a temática e segmento cultural livre, destinando o valor total de R$ 450 mil. São 39 inscritos classificados, mas apenas quinze projetos serão aprovados no total e cada um receberá R$ 30 mil.

Já os resultados parciais referentes ao edital LPG nº 003/2023, com valor total de recursos de R$ 1.142.000,00, foram os seguintes.

Recurso

O prazo de recursos para os inscritos desclassificados nos editais LPG nº 001/2023 e LPG nº 002/2023 começa nesta quinta-feira (7) e vai até segunda-feira (11). A avaliação e publicação das respostas dos recursos serão feitas até o dia 14.

Já para o edital LPG nº 003/2023, o prazo começa nesta sexta-feira (8) e termina na segunda-feira (11). As respostas dos recursos serão divulgadas até o dia 15.

Todas as informações estão disponíveis no banner rotativo sobre o assunto, no site da prefeitura (www.americana.sp.gov.br).